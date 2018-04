Corna all'Isola dei Famosi, scontro frontale tra Elena Morali e Cecilia Capriotti. E volano gli insulti

Cecilia Capriotti l'ha data in pasto al gossip per salvare la sua reputazione dal corna-gate esploso all'Isola dei Famosi ed Elena Morali, appena fuori dal reality, l'ha trascinata di nuovo nella bufera. "Due sposati avrebbero consumato in Honduras" era stata l'indiscrezione lanciata da Alfonso Signorini che aveva trovolto i naufraghi del reality di Alessia Marcuzzi. Esploso il caso l'ex concorrente il sensitivo Craig Warwick, ospite da Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, aveva chiaramente accusato Cecilia Capriotti di aver avuto una storia con Amaurys. Lo scontro in diretta tra accusata e accusatore non era tardato ad andare in onda una volta fuori dal reality. "Oltre agli angeli vedi i fantasmi e fai i film" aveva dichiarato la Capriotti fuori di sé, sottolineando di essere amica della moglie di Amaurys e minacciando querela. Poi, non contenta, aveva trascinato nel presunto corna-gate Elena Morali, fidanzata con Scintilla. "Lei aveva un debole per Marco Ferri ma lui l'ha rifiutata".

L'ex pupa, eliminata dal reality, si è presentata dalla D'Urso agguerrita più che mai e gli insulti si sono sprecati. "Sei una bugiarda". Ed ha negato tutto. In studio anche Craig Warwick che però ha ritrattato tutto quello che aveva dichiarato sulla Capriotti. Il colpo finale l'ha dato Luxuria che, ospite in studio, senza girarci intorno ha sparato contro la Capriotti: "Ha tirato fuori l'attrazione nei confronti di Marco Ferri per distrarre da un altro gossip che ha riguardato lei". La Morali ha colto subito la palla al balzo: "Non lo so cosa sia successo ma lei era sempre attaccata ad Amaurys e faceva apprezzamenti su di lui in continuazione".