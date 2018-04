Isola dei Famosi, Eva Henger rivendica le scuse: "Io condannata e Monte assolto"

Alessia Marcuzzi ha raccontato la sua “Isola dei Famosi” (la finale lunedì 16 aprile) a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo, in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Le anticipazioni di quella chiacchierata non hanno fatto piacere a Eva Henger che a “Casa Signorini” ha rivelato nuovi retroscena sulla Marcuzzi e sul “canna-gate”per cui lei ha pagato un prezzo alto, mentre Francesco Monte, il vero colpevole, è stato “assolto” da ogni colpa.



Interrogata da Alfonso Signorini, Eva Henger ha dichiarato: “Alessia ha gestito male la situazione, è chiaro a tutti ormai. Poteva chiudere il discorso con una puntata e prendersela con la persona che ha sbagliato (Monte, nda) invece che con me. Se lei mi dicesse "scusa, ti ho aggredita con maleducazione e volgarità" io lo accetterei”. Il direttore di “Chi” ha tirato fuori un retroscena: “È vero che tuo marito ha chiesto ad Alessia Marcuzzi di abbracciarti e fare pace?” e la Henger ha confermato: “Lei ha rifiutato. Ha detto assolutamente no. Alessia passa per l’amica delle donne, ma io sono una donna e allora? Io in quella sfuriata manco capivo cosa stava dicendo, cosa voleva da me”.

Come già fatto nella lettera aperta al settimanale “DiPiù”, l’ex naufraga è tornata a parlare del suo camerino e del rapporto con Striscia la Notizia: “Non so chi sia stato, ma mi hanno messo nei camerini di Striscia, in un altro palazzo. Tutto quello che è successo, le contestazioni, anche i servizi di Striscia, sono stati attribuiti a me però io non sono “Antonia” Ricci. Quando sono tra quelli della produzione, sento che danno la colpa a me di tutto. Non capiscono che qui c’è una persona che ha sbagliato per primo, che è Francesco Monte. Non capisco questa acidità contro di me”.