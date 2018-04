"L'Isola dei Famosi è un flop". E scatta il vaffa di Mara Venier

Mara Venier, l’opinionista dell’Isola dei Famosi, scatenata su Instagram. L’ex conduttrice di “Domenica In” ha mandato a quel paese chiunque le scrivesse che quest’edizione era stata un flop: “Sono tre mesi che sopporto, me ne frego da sempre, ma ogni tanto un bel vaffa ci sta, mi fa stare bene”.

Mara Venier ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui è abbracciata a Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari: “Noi!!!! Sempre noi…più uniti che mai”. I follwers si sono complimentati per la bella amicizia, per il programma, per il suo comportamento e fin qui tutto bene. Zia Mara ha dispensato applausi, bacini e cuoricini. A quelli che hanno osato criticare l’edizione e la gestione del canna-gate sono arrivate risposte lapidarie e qualche parolaccia perché come direbbe la Venier: “Quando ce vo’, ce vo’”.

Un utente commenta: “Quelli che hanno trasformato il reality in falsità”. E si becca: “ma vaf***o”; un’altra: “solo pubblicità per le borse di Alessia”, “ne vuoi una????”. La Venier ha riservato tante faccine sorridenti a chi sosteneva che “il successo del GF Vip vi è pesato fin dall’inizio, volevate fare meglio e invece..vi siete ingarbugliati e non ne siete usciti più” e un lapidario “Non guardarla” a chi ha scritto: “Che strazio quest’edizione”. E ancora: “Velenosa? Sì perché sto zitta da tre mesi… adesso non se ne può più”. Non lascia correre nemmeno chi l’attacca sulle borse: “Allora?? Che te frega?? Te da fastidio?? Fatte na vita bella de zia”. La Venier ha anche confermato che “quest’anno l’Isola è stata imbarazzante”. A un follower che le augura di essere la prossima naufraga, rivela: “Non sarò mai una naufraga, mai!”.

Mara Venier replica alle critiche e difende gli amici. Tuttavia, è onesto riconoscere che la presentatrice-attrice non si è appiattita sulle posizioni di Marcuzzi e Bossari, ma ha avuto la forza di smarcarsi da un atteggiamento confuso e omertoso, fatto di omissis e di mezze verità. E’ stata l’unica a sollecitare le verità di Jonathan, a parlare apertamente di canne e a definire l’edizione “imbarazzante”.