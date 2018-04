Isola dei Famosi, Francesca Cipriani tradita dal fuorionda: "Amaurys merita l'espulsione". E Jonathan discute con Bianca Atzei

Le luci della Palapa dell’Isola dei Famosi si sono spente, ma gli animi dei naufraghi rimangono accesi. Dopo la sfuriata tra Jonathan Kashanian e Amaurys Perez, Francesca Cipriani ha sottolineato l’aggressività del pallanuotista cubano: “Io farei l’espulsione” e a Bianca Atzei: “Non sei emersa ma non sei cattiva”. Durante l’ultima diretta dall’Honduras, in un fuori onda postato sul sito dell’Isola dei Famosi, si vede Francesca Cipriani rivolgersi a Rosa Perrotta quando erano sole in Palapa: “Comunque anche Amaurys che aggressività ragazzi! Ogni volta si alza in piedi, quello è tanto brutto, tanto brutto. Io farei espulsione. Devono esserci delle regole nei giochi altrimenti così è brutto. D’altra parte chi si somiglia si piglia, chi non si somiglia non si piglia. Sono contenta di non assomigliare a certe persone. Che vergogna, che tristezza”. L’ex tronista le ha dato ragione: “Si alza e sembra sempre che voglia picchiare le persone, che voglia mettere le mani addosso. Sono orgogliosissima di non aver fatto parte di questo gruppo, lo dico sempre. Orgogliosissima. La m***a viene sempre a galla”. Si riferivano a quanto accaduto poco prima: Perez si era alzato ed era andato a due cm dalla faccia di Jonathan (seduto) urlando: “Io sono uomo con due p***e così, capito? Tira fuori la volpe che c’è in te”.

Il giorno dopo, Jonathan e Amaurys hanno avuto un altro violento alterco e Nino Formicola ha dovuto separarli, una scena invereconda con il cubano che ha dato di matto facendo gestacci, urlando “furbo di m***” e imitando le movenze effeminate di Jonathan che a sua volta ha caricato l’episodio: “Mi imiti perché sono effeminato? Cos’è questa omofobia?”. Sia Bianca Atzei sia Francesca Cipriani hanno condannato l’episodio. E il giorno dopo, la cantante ha sdrammatizzato con Jonathan: “Ieri ti ero vicino e aveva l’ascella provata, ti devi lavare” e quello: “Tutto testosterone. Avete fatto una scena pessima ieri…e poi dicono delle donne”. L’esperto di moda ha cambiato discorso ricordandole quanto detto dalla madre: “Ho sentito zitta! Zitta! e ho pensato "ma chi è?!". Che scena, non ci credevo” e la cantante: “Quando torno metto il video sui social, su Facebook. Io l’ho salutata incredula e ho sentito "zittaa, zittaaa". Mio padre non c’era altrimenti gliel’avrebbe impedito”.



Poco più tardi, in capanna, la Cipriani ha confermato a Bianca Atzei le sue insicurezze: “E’ vero, non sei riuscita a scoppiare, a far vedere la tua personalità. Ti sei fatta prendere tra due fuochi, tirata da una parte e dall’altra non sei emersa. Io non percepisco cattiveria in te, non sei cattiva, ma devi ascoltare il tuo cuore. Però hai un’altra faccia rispetto a quando sei arrivata e questa è la cosa positiva. Ora devi guardare avanti” e la giovane sarda: “Sì qualche piccolo passo in avanti l’ho fatto”.