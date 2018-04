"Striscia la Notizia" non molla la presa sull'Isola dei Famosi. L’inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha intercettato Franco Terlizzi, ritiratosi di recente: “Sì è vero Craig Warwick aveva appoggiato Eva Henger dicendole di denunciare Francesco Monte per l’uso di marijuana”.

Staffelli, senza tapiro, incontra Franco Terlizzi e gli chiede se fosse vero che la Henger avesse ricevuto il sostegno dei naufraghi a denunciare il canna-gate: “Ha ragione qualcuno ha detto così. Parecchia gente l’appoggiava e voleva che dicesse questa cosa perché era giusto. Poi non è che sto lì a dire chi è e chi non è. Non ce l’ho con Craig però lui era uno di quelli che disse sì, la devi dire. Tra gli altri, c’era pure Giucas Casella”. Al contrario Craig ha sostenuto di non sapere e di non avere visto niente e pure Giucas ha perso la memoria. A Staffelli dice: “Casco dalle nuvole, non so nulla di questa storia. Un gruppetto che fumava marijuana in villa? Non so niente, che stai dicendo, casco dalle nuvole”. Ma Terlizzi aggiunge un particolare che dà ragione a Eva: "Ricordo benissimo quel giorno. Andrea Marchi era in tenda con noi perché stava diluviando da tanti giorni e disse a Eva non posso dirle cosa deve dire ma le posso dire che non eravamo ancora in programma, mentre Eva sosteneva che c’erano le telecamere e che eravamo partiti con il reality. Andrea Marchi invece rispose che il reality era partito il 22 gennaio in Palapa". Quindi Marchi avvalla la tesi dei fatti svolti prima dell’inizio del reality. Coincidenza vuole, dice Ficarra, che sia la stessa tesi portata avanti da Francesco Monte, da Alessia Marcuzzi e dai due opinionisti. “Che sintonia!” ironizza il tg di Antonio Ricci. Ma Ficarra ripete ancora una volta che fu la stessa Marcuzzi, in un’intervista a Silvia Toffanin il 20 gennaio, a rivelare che il programma era iniziato già in villa. Come da cartella stampa: “Quest’anno per loro il gioco è già iniziato” aveva dichiarato.

Terlizzi conclude dicendo a Staffelli: “Non c’ero e non sapevo se se l’era fatta o no. Se l’ha fatta, Francesco Monte ha commesso una caz***ta di quelle grosse. Non puoi andare in un reality con altre 19 persone e metterle in difficoltà. Non puoi non pensare che qualcuno si vendichi. Ha fatto una caz**ta”. E Striscia la Notizia conclude: “Sono le stesse cose che diciamo da sempre, ma ad Alessia la svicolona la verità rimbalza”.