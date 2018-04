I naufraghi salutano l'Isola dei Famosi nel migliore dei modi: un bacio in bocca tra Jonathan Kashnanian e Amaurys Perez, un bagno nudi e tanta energia positiva da ritorno a casa. Finalmente è pace in Honduras.

Al giorno numero 80, gli ultimi cinque naufraghi rimasti in gioco hanno sciolto le tensioni: il ritorno a casa è ormai vicino. Amaurys si commuove pensando ai figli: “Sai quando avrò la mia vittoria? Quando riaprirò la porta di casa e riabbraccerò i miei figli. È una cosa che non si può capire finché non si è genitori”. Poi suggella la pace con Jonathan con un bacio sulle labbra. È lo stesso ex gieffino a dire: “Oggi nell’aria c’è la stupidera e tanta energia positiva che mi fa stare bene”. Così invita Francesca Cipriani a spogliarsi per fare un bagno in mare tutti insieme nudi, la bombastica bionda ci casca e si leva reggiseno e slip, ma è la sola. Poi esce dall’acqua e tutta nuda rincorre Jonathan lungo la spiaggia e sotto gli occhi di un imbarazzatissimo Nino Formicola. Poi la Cipriani, sempre più scatenata, lascia nuda in mare Bianca Atzei che l’aveva imitata. “Hanno lanciato la pietra e nascosto la mano. Mi hanno tratto in inganno” dirà divertita la Cipriani in confessionale.



La giornata viene vissuta dagli isolani come un cerchio che si chiude: finalmente Perez riesce a catturare il pesce balestra e Nino non hai più avuto la “sguaraus”. Così i naufraghi intonano una e poi si dedicano alla raccolta delle conchiglie da portare in Italia. Il clima idilliaco terminerà lunedì 16 aprile con la finale dell’Isola dei Famosi dagli spazi Expo della Fiera Rho di Milano.