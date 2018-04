Isola dei Famosi, la mamma di Bianca Atzei furiosa contro i naufraghi: "Avete rotto"

Bianca Atzei è in finale all’Isola dei Famosi (lunedì 16 aprile), insieme ad Amaurys Perez e Nino Formicola. La cantante sarda, partita per dimenticare la storia d’amore finita male con Max Biaggi, ha perso credibilità e consensi con il passare delle settimane. Nella puntata di lunedì, l’opinionista Mara Venier, che la conosce bene, ha sbottato: “Dopo tre mesi non ti vedo migliorata, non sei una ragazza forte”. La mamma della Atzei è insorta e oggi, a “Mattino cinque”, Paola Di Benedetto ha svelato un retroscena: “Era una furia, ci ha detto che avevamo rotto”.



In semifinale, Alessia Marcuzzi ha mostrato il “dark side” di Jonathan Kashnanian, Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca Atzei. La cantante ha pianto in continuazione e per qualunque cosa, ha chiesto scusa e perdono per ogni nomination fatta, ha sofferto di vittimismo e si è giustificata con “sono stata pesante”. Un comportamento che non ha incontrato il favore del pubblico anche perché di frequente le lacrime erano a secco. E’ stata camaleontica fino al punto di non andare più in nomination e arrivare in finale mentre la sua “ala protettrice” Alessia Mancini è stata eliminata. Tuttavia, non vincerà il reality.

Dopo averle mostrato il suo percorso sull’Isola dei Famosi, la Atzei ha ripetuto: “Mi trovo tra due fuochi, mi faccio troppe pippe mentali per gli altri. Ho sbagliato, ho fatto un’Isola pesante”, ma non ha risposto direttamente all’accusa di essere falsa e bugiarda mossa da tutti i naufraghi, Mancini compresa. La Marcuzzi l’ha incalzata e la Venier, stanca di sentire fuffa, le ha imputato in modo elegante “l’insostenibile leggerezza dell’essere”: “Bianca mi dispiace ma dopo tre mesi non ti vedo, come dire, più forte. Non ti vedo migliorata. Non vorrei che quest’esperienza ti avesse indebolito ancora di più. Nella vita non si può accontentare tutti, segui te stessa, le tue idee, quello che ti fa stare bene, come te lo dobbiamo dire?”. Anche Daniele Bossari vuole intervenire a tutti i costi: “Mi deve far parlare. Bianca, ci sarà pure una delle due persone che ti ispira di più. Non sai come muoverti e da che parte stare, segui le tue sensazioni”. La mamma di Bianca rumoreggia nel parterre ospiti ed è sicuramente più cazzuta della figlia. Non le passano il microfono così con tutto il fiato che ha in corpo urla: “Amore sei forte, sei forteee, basta, basta” e sembra che ce l’abbia con l’insistenza e le affermazioni della Marcuzzi e degli opinionisti. Bianca la sente e si commuove: “Nella vita sono forte per tante cose e poi ho dei punti bassi in cui divento molto insicura e non so cosa fare”.

La mamma riprende la parola, un po’ la coccola e un po' la rimprovera: “Stai zitta un attimo! Io sono orgogliosa di te. Noi sappiamo cosa hai subito tre anni fa in ospedale, sii forte adesso. Fatti scivolare le cose addosso, non voglio più vedere gli altri sotterrarti così. Fregatene di tutto e pensa a te stessa, basta. Il tuo cuoricino lo sa. Fregatene” e la Atzei piange. Le crediamo sulla parola.



Questa mattina, a “Mattino Cinque”, Federica Panicucci ha parlato della semifinale concentrandosi anche sulla figura di Bianca Atzei e ha chiesto agli ospiti: “Lei è quella che esce più bastonata dall’Isola?”. Per Marco Ferri: “Più che fragile non è spontanea, cerca sempre la persona più forte a cui aggrapparsi”. Mostrano l’RVM in cui la madre inviperita replica alla Venier (“non puoi accontentare tutti, Bianca, mi sembra che l’Isola ti abbia resa ancora più debole”): “La mamma sono io. Zitta Bianca. Lasciati alle spalle i brutti ricordi, lasciali in quell’ospedale. Sono orgogliosa di te”. E lei tra le lacrime (infinite come quelle di Gemma Galgani): “Vorrei essere forte ma non ce la faccio, non ci riesco mi vengono in mente tanti brutti ricordi”. Vladimir Luxuria svela: “Mi hanno detto che la madre era invasata” e la Di Benedetto: “Sì, ha voluto prendere la parola a tutti i costi e ha inveito contro tutti noi dicendo “avete rotti i c***i, tu, tu e tu. Durante la pubblicità sono dovuti intervenire Alessia e lo staff per tranquillizzarla”. Marco Balestri, autore di reality, ha sottolineato: “Non c’è niente di più sbagliato che prendere un reality in modo terapeutico. E comunque vi faccio notare che sarà fragile ma è in finale”.