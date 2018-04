Scontro fra titani all’Isola dei Famosi ma Alessia Mancini rischia l’eliminazione

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi. In studio con Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari ci saranno tutti gli ex naufraghi fra cui Eva Henger che ha scritto alla conduttrice e agli opinionisti una lettera durissima sul settimanale “Di Più”. Risponderanno alle accuse o la ignoreranno come fatto finora?

Intanto Jonathan Kashanian e Alessia Mancini sono a rischio eliminazione e uno dei due non vedrà la finale dove è già approdato Amaurys Perez. Al momento, la candidata a uscire è la Mancini che forse paga le sue dichiarazioni, non smentite la scorsa puntata, su Marco Ferri e su Nadia Rinaldi (“ho detto che sei magro, non ti ho offeso, non ho mica detto che sei frocio”, “Nadia ha la classica invidia delle ex ciccione verso le magre”).

Ma all’Isola dei Famosi colpi di scena, ripescaggi e “aiutini” vari non sono mai mancati. Probabilmente ci sarà una doppia eliminazione: sono ancora 7 i naufraghi rimasti in gara a una settimana dalla finale che si svolgerà all’idroscalo di Milano e non più in Honduras. Grande attesa per il confronto in studio tra Elena Morali e Franco Terlizzi, ritiratosi la scorsa settimana. L’ex pupa riabbraccerà il fidanzato Scintilla ma non sa che Cecilia Capriotti ha indicato in una naufraga “fidanzatissima e senza figli” la donna che si è presa un due di picche da Marco Ferri. Se ne parlerà?

Tra i favoriti per il trionfo dell’edizione più brutta di sempre ci sono Amaurys Perez, Nino Formicola e la stessa Alessia Mancini se dovesse superare la nomination. L’outsider è Francesca Cipriani, mentre Jonathan Kashanian, Rosa Perrotta e Bianca Atzei hanno chance ridotte al lumicino.



La finale dell’Isola dei Famosi ci sarà lunedì 16 aprile, mentre il giorno dopo, martedì 17 aprile, debutta il Grande Fratello Nip o Svip condotto da Barbara D’Urso e già al centro delle polemiche per la partecipazione di un concorrente dal passato discutibile.