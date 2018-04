Isola dei Famosi, Alessia Mancini striglia Bianca. E lei (ri)piange

Battute finali per l’Isola dei Famosi, in onda questa sera su Canale 5, e i naufraghi scalpitano per tornare a casa, ma soprattutto per vincere. Alessia Mancini, a rischio squalifica per quella frase omofoba nei confronti di Marco Ferri (“non ho mica detto che sei fr***o”) bacchetta l’amica Bianca Atzei: “Se tutti dicono che sei falsa un motivo ci sarà”, mentre Rosa Perrotta ironizza con Francesca Cipriani: “Alessia fa l’amica di Jonathan quando ieri sera ne parlava malissimo, Nino mi ha detto che ho la strafottenza dei napoletani”.

Alessia Mancini, che potrebbe essere esclusa dal gioco, non ha gradito che Bianca Atzei abbia scelto Nino come finalista e non lei. Oggi sono andate in onda alcune immagini riprese di nascosto dove si sente che Bianca chiede a Alessia perché tutti le danno della falsa e della bugiarda e l’ex velina risponde che i suoi comportamenti possono farlo pensare: “Fai le cose e poi chiedi sempre scusa. Non diventi più credibile. Non mi aspettavo che tu scegliessi Nino come finalista quando poi era il tuo primo nome da mandare in nomination”. La Atzei incassa male, non si aspettava tanta franchezza con una punta di risentimento dall’amica e corre a confidarsi con Nino Formicola: “Ci sono rimasta male per quello che mi ha detto”, “Lei pensava che facessi il suo nome per la finale e invece hai fatto il mio e io ne sono molto contento”, “Mi sono intristita”, “Certo, non ti aspettavi un comportamento del genere da parte di Alessia”. La Mancini si è accorta della chiacchierata con Nino e ne ha chiesto conto a Bianca. Un po’ imbarazzata e quasi intimidita la Atzei ha confermato che stavano parlando di lei e la Mancini con una certa durezza: “Beh, amore mio, se tu mi chiedi "perché dicono che sono così, che sono falsa, io cerco di analizzare e spiegarti perché le persone ti vedono in questo modo, perché ti vedono falsa e incoerente. Ci sono degli atteggiamenti che lo fanno pensare, hanno ragione”. Poi Alessia alza la voce: “Se io dico che tra tre persone da eliminare sceglierei Nino e poi se mi chiedono il contrario, cioè chi vuoi in finale, fai il nome di Nino”. In confessionale, la cantante sarda che ha perso molti consensi dall’inizio dell’Isola dei Famosi, ha ribadito: “E’ stata molto schietta a dirmi cosa pensa senza rendersi conto che magari poteva dirmelo in un altro modo”, mentre la moglie di Montrucchio: “Secondo me ha un atteggiamento incoerente ma se lo ritieni giusto porta avanti la tua scelta, non devi continuare a scusarti di qualcosa”. La tensione si stempera al pensiero di Orlando, il figlio più piccolo della Mancini che diventa dolcissima: “Domani è il suo compleanno. Non vedo l’ora di abbracciarlo fortissimo e quando torno festeggiamo almeno altre due volte. Poi è il compleanno di Mia. Non vedo l’ora di tornare per recuperare il tempo perduto”.

Il giorno dopo Alessia si confronta con Nino che ironizza: “Hanno detto che c’era una cupola mafiosa e abbiamo negato, se lo ridicono ancora diremo "sì, c’erano i picciotti che eseguivano gli ordini dei capi con i pizzini. In realtà non era Alessia il manovratore, ero io il padrino”. La mattina successiva è Rosa Perrotta ad attaccare Alessia, Bianca e Nino: “Ti ricordi cosa succedeva se lasciavamo il sapone in riva la mare? La terza guerra mondiale. Succedeva il panico. Se lo fanno loro va bene. Ieri Nino mi ha detto "hai la strafottenza dei napoletani", intende perché se mi dice di levare il sapone io rispondo no, ma non lo faccio perché agli altri non dice niente” confida a Francesca Cipriani. L’ex pupa risponde: “Sì ma sta esaurito, ci ha mandato a quel paese più volte. Gliel’ho detto di stare calmo, avete rotto i…, andate a…Come uno gira l’angolo parlano male”. In confessionale Rosa rivela: “E’ brutto il loro comportamento, Alessia, Bianca, Jonathan e Amaurys facevano il bagno insieme, li ho visti ridere e scherzare come se niente fosse ma l’altra sera Amaurys e Alessia in capanna mettevano in guardia Bianca "Jonathan è una brutta persona e non ti accorgi che lui si avvicina a te perché sei la persona più fragile e vuole la protezione del nostro gruppo. Quindi sono consapevoli di essere un gruppo che si auto protegge. Io sono contenta di non farne parte, sono persone lontanissime da me”. Il daytime si conclude con un abbraccio tra Francesca e Rosa contente di essersi conosciute.