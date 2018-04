Isola dei Famosi, Marco Ferri prova a screditare Alessia Mancini: "Sperava andassi a letto con Jonathan"

All’Isola dei Famosi è televoto di fuoco tra Alessia Mancini e Jonathan Kashnanian. Entrambi erano dati per favoriti alla vittoria finale, ma uno dei due inciamperà stasera in semifinale. E Marco Ferri assesta un duro colpo alla reputazione della Mancini: “Disse: speriamo che abbiano consumato”. A “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha chiamato la sorella di Jonathan chiedendo di fare un appello a favore del fratello e la risposta è stata: “Salvate chi dice la verità”, subito dopo però la conduttrice si è rivolta al suo parterre chiedendo un’opinione a favore dell’ex velina: “Altrimenti mi accusano di essere di parte”. Un’ospite ha detto: “A me piace molto, è una donna forte, in gamba e seria”, ma Marco Ferri non era dello stesso avviso e l’ha sputtanata: “Si vede che non l’avete vissuta 24 ore su 24. In un filmato si sente che, quando portai Jonathan sull’Isla Bonita, lei disse "Beh speriamo che almeno abbiano consumato". Una frase che fa coppia con quella mai chiarita: “Non ti ho offeso, non ho mica detto che sei fr***o”.