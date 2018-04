Eva Henger, la naufraga dell’Isola dei Famosi che ha dato il via al “canna-gate”, ha scritto una lettera aperta ad Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari. Parole di fuoco e retroscena pubblicati sul settimanale “DiPiù”.

La Henger si rivolge innanzitutto alla Marcuzzi: “Mi spieghi perché io ho un camerino lontano da quelli di tutti gli altri? Per la precisione mi preparo e mi trucco in una struttura esterna agli studi. Senza nessuno degli altri naufraghi. Completamente sola. Io, in questo caso, sto subendo bullismo professionale. Per carità, non dico che sia stato tu a dare indicazioni per farmela “pagare” dopo che ho denunciato che Francesco Monte ha comprato la droga, ma non merito l’isolamento. Non credi? (…) e durante la diretta non vengo coinvolta quasi mai”.

E ancora: “Mi hai urlato contro, hai perso le staffe, sei andata in crisi, Alessia e un conduttore di prima serata non può permetterselo e tu lo sai, vero? In diretta mi hai attaccato e detto che non avevi pregiudizi su di me o sui miei parenti. In base a che cosa avresti dovuto averli? Mi hai detto che non mi hai mai giudicato per il mio passato, che non hai mai fatto la moralista con me ma evidentemente tu moralista lo sei nel profondo. Tu non riesci a dimenticare che sono stata un’attrice a luci rosse (…). Sapevi chi ero anche prima che partissi per l’Honduras. A questo punto mi chiedo: mi hai voluto sull’Isola perché ero un personaggio interessante oppure speravi che il mio torbido passato prendesse il sopravvento e che l’Isola diventasse un set vietato ai minori? (…) La tua rabbia in trasmissione è stata una delle scene più brutte e imbarazzanti cui abbia mai assistito”.

La Henger rivela un retroscena: “Dopo le tue urla quando c’è stata la pubblicità e sei uscita dallo studio si è sentito distintamente che mi hai gridato Ma guarda questa … aggiungendo una brutta parolaccia. Lo ammetti oppure tutto lo studio ha sentito male? (…) Hai precisato che hai trattato bene mia figlia Mercedesz. In che senso? Doveva renderti grazie per non averla bullizzata come facevano i suoi compagni quando era piccola? (…) Ti ricordo che oltre a essere bellissima, a differenza tua e mia, è laureata in Psicologia a pieni voti, parla quattro lingue, è campionessa di arti marziali e potrebbe fare facilmente la conduttrice”.

Eva rincara la dose: “Il pubblico deve sapere che dietro i tuoi sorrisi, dietro il tuo sembrar così gentile, c’è una donna piena di rabbia. Striscia la Notizia ha dimostrato che non sono stata la sola ad aver visto Francesco Monte comprare e fumare la marijuana. Nel contratto c’era il divieto di introdurre droghe e Francesco andava squalificato immediatamente. Non dovevi andare nel panico. Il regolamento del programma che conduci lo hai letto almeno una volta?”.

L’ex naufraga ne ha anche per Mara Venier: “Quel selfie, Pio e Amedeo lo hanno fatto girare su Internet e hai commentato hai la faccia come il culo. Ecco, io non ho fatto la pace con Francesco. Da lui mi aspetto ancora scuse e spiegazioni. Tu lo hai capito e durante l’Isola dei Famosi ti sei scusata a telecamere spente. Ma perché non ti sei scusata in diretta a telecamere accese? Chi ti ha bloccato?”.

Infine, Eva Henger morde Daniele Bossari: “Mi hai attaccata fin dall’inizio , hai detto che stavo raccontando menzogne, che mi ero sbagliata. Sei stato sbugiardato e non ti sei mai degnato di chiedermi scusa. Peccato perché anche tu sai cosa vuol dire essere emarginato. Avresti anche potuto difendere Monte, dicendo che poteva aver avuto un momento di difficoltà. Proprio come te che hai raccontato di aver iniziato a bere quando hai vissuto delle difficoltà. Nella vita ci vuole carattere e tu non stai dimostrando di averne. Oppure mi sbaglio? Per concludere, prima o poi mi darete spiegazioni?”.

Lunedì si svolgerà la semifinale dell’Isola dei Famosi e lunedì 16 aprile la finale. Arriveranno le scuse come auspicato da Eva Henger?