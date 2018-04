L’Isola dei Famosi si avvia alla conclusione, ma "Striscia la Notizia" continua a mettere in evidenza irregolarità e stranezze. Questa sera ha fatto notare quanto la villa dove hanno alloggiato i naufraghi fosse vicina all’hotel dove è stato ucciso un boss della droga e ha ricordato quanto detto da Ceccherini: “Marijuana in Honduras? Ce n’era a pacchi. Gli stessi honduregni si avvicinavano per venderla”. Poi è tornata sulla prova del mejor vinta da Alessia Mancini due settimane fa facendo notare quanto sia stato ingiusto non annullarla e non farla ripetere.



Si trattava della prova della corda: Jonathan staccò la mano correttamente su ordine di De Martino, mentre la Mancini rimase attaccata con entrambe le mani che levò solo dopo la caduta del rivale. Le immagini sono clamorose nella loro chiarezza, ma per fugare ogni dubbio Valerio Staffelli ha interpellato l’ex inviato dell’Isola dei Famosi, Stefano Bettarini: “Sì, la prova andava ripetuta, non era valida. Diciamo che sulle prove ricompensa si può chiudere un occhio, mentre su quelle leader e del mejor bisogna essere ligi anche perché comportano l’immunità e il diritto di voto”.

Inoltre, è abbastanza strano che Alessia Marcuzzi non abbia detto nulla martedì scorso visto che nel caso della prova dei cocchi in cui Marco Ferri barò, venne redarguito ed escluso dalla prova per il mejor (lo divenne Amaurys per default). Staffelli ha evidenziato che ancora una volta la produzione dell’Isola non ha avuto alcun rispetto dei telespettatori, soprattutto di quelli che hanno speso soldi al televoto. Se la prova si fosse svolta in modo corretto, Jonathan sarebbe stato immune e Alessia sarebbe probabilmente finita in nomination con Francesca Cipriani e Nino Formicola. Ci è finita questa settimana, contro Jonathan.