Dopo il ritiro di Terlizzi Amaurys finisce in ospedale, giallo sulla rissa all'Isola dei Famosi

Amaurys Perez ha lasciato Playa Dos da un paio di giorni per controlli medici. Si è sentito male due notti fa esattamente come era successo a Franco Terlizzi, poi ritiratosi dall’Isola dei Famosi. Non si conoscono le condizioni di salute dell’ex pallanuotista tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, sembra che i due “amici” siano venuti alle mani e che questo sia il vero motivo del ritiro di Terlizzi. Toccherà la stessa sorte a Perez?



I naufraghi sono rimasti impressionati dal “crollo” del gigante cubano. In particolare, Alessia Mancini: “E’ il primo finalista e stare qui senza di lui è proprio strano. E’ andato via con la felpa grigia, speriamo che stia bene. Mi manca”. La produzione ha fatto recapitare una pergamena in cui rassicurava gli isolani: “Amaurys sta svolgendo controlli medici approfonditi. Speriamo che presto possa tornare con voi”. Lo stress ha piegato anche il colosso di Cuba oltre che il personal trainer dei vip? E’ un piccolo mistero. Anche perché una giornalista, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha lanciato un’indiscrezione pesante: “Mi arrivano voci che i due si siano picchiati”. Il riferimento è a quella furibonda lite avvenuta la scorsa settimana quando Amaurys confermò che Franco aveva detto “infame di m***a” a Jonathan. Se la voce di corridoio fosse vera, allora Franco non avrebbe avuto un malore, ma sarebbe stato indotto a ritirarsi (e questo spiegherebbe anche la frase di Mara Venier: “Stai balbettando, ma devi dire cosa hai avuto altrimenti la gente a casa non capisce perché sei tornato”, ovvero “se dobbiamo far credere al pubblico che gli asini volano, cerchiamo di farlo bene”). E visto che la scazzottata sarebbe stata reciproca, lascerà l'Isola dei Famosi anche Amaurys Perez? Di sicuro, i due naufraghi non avevano un’influenza positiva l’uno sull’altro.