Amaurys Perez ha fatto ritorno su Playa Dos, la spiaggia dell'Isola dei Famosi. Il gruppo è stato felice di riabbracciare il suo "gigante". Rosa Perrotta e Francesca Cipriani vincono la prova ricompensa: una cassa di cibo che però non soddisfa le aspettative degli isolani.

Alessia Mancini ha portato Bianca Atzei e Jonathan Kashnanian a pescare vicino agli scogli dove va sempre con Amaurys e Jonathan è riuscito a prendere diversi pesci: “ Deve essere il karma positivo”. Poco dopo esser tornati all’accampamento, è arrivata una barca: a bordo c’era Perez. Grandi abbracci e sorrisi con tutti gli isolani che lo hanno festeggiato sinceramente. “Sono tornato! Sono in forma perché mi hanno fatto le flebo. Sono stato un incosciente a tirare la corda in questo modo – ha ammesso il cubano in confessionale -. È un reality difficile con soli 50 grammi al giorno. Si possono fare le cose ma con moderazione. Posso tagliare la legna ma non posso stare più in acqua tutto il giorno. Isola 1, Perez -10 ma andiamo avanti”. Jonathan commenta: “La famiglia si è ricongiunta. Tutto è bene quel che finisce bene".

Rosa e Francesca hanno vinto la prova ricompensa che consisteva in una scatola di cibo. I naufraghi erano entusiasti fino al momento in cui hanno scoperto cosa la produzione aveva regalato loro: frutta, farina (senza olio come ha sottolineato Alessia Mancini), uova. “C’era una grande aspettativa e invece siamo tutti un po’ delusi” ha detto Rosa. Mentre Francesca: “Eh sì. Non potevano mandarci un po’ di cioccolato?”.