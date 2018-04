Paura sull'Isola dei Famosi, Amaurys si sente male

Naufraghi in apprensione per il compagno d'avventura Amaurys Perez, il primo finalista dell'Isola dei Famosi. Dopo la tempesta che ha imperversato i giorni appena trascorsi il "gigante buono" si è sentito male e ha dovuto momentaneamente abbandonare la spiaggia per accertamenti medici. L’assenza del naufrago si fa sentire e i compagni di avventura sono preoccupati. I concorrenti provano comunque a reagire, organizzando la giornata tra pesca e raccolta della legna, ma persino la tosta Mancini crolla in un pianto liberatorio: "Di solito partiva la giornata con lui…è come un vuoto".

Alla fine la showgirl reagisce e riesce a rendere la pesca proficua. Dall’altra parte della spiaggia, anche Bianca Atzei e Jonathan Kashanian vanno a caccia di pesci. Dopo lo scontro il naufrago ha deciso di perdonare il "tradimento" dell'amica e di godersi l'ultima settimana.