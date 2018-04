La maledizione dell'Isola dei Famosi, spari e omicidio nell'hotel di Stefano De Martino

Dopo il fumo e le corna, si consuma un omicidio all'Isola dei Famosi. L’episodio è stato tenuto nascosto per non scombussolare la messa in onda della puntata, ma il "Corriere della Sera" ha rivelato il dramma che si è consumato nei giorni di Pasqua in Honduras: “Nel municipio di Jutiapa, due sicari armati, arrivati su un fuoristrada, hanno raggiunto la piscina dell’hotel facendosi largo tra i clienti e hanno ucciso il boss Ángel Adalberto Martínez Núñez morto sul colpo. Poi si sono dileguati approfittando del panico tra gli ospiti della struttura. Tutti illesi i componenti della troupe della trasmissione. La sicurezza non è riuscita a identificare i killer né il veicolo con cui sono arrivati. La registrazione del reality non ha subito ritardi, e l’episodio non è stato divulgato”. Tanta paura per Stefano De Martino e lo staff Magnolia ma nessuna conseguenza. Un’edizione davvero sfortunata.