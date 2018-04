"Nadia Rinaldi una cicciona invidiosa". E lei esplode in diretta dopo le rivelazioni di Jonathan

La rivelazione choc di Jonathan su Nadia Rinaldi durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi ha lasciato il segno e provocato l’immediata reazione dell’attrice romana: “vi siete ricoperti di m***a”. Jonathan ha rivelato che Alessia Mancini disse: “Nadia ha la classica rabbia dell’ex cicciona che ce l’ha con le magre”. Una frase orrenda, pronunciata dall’ennesima donna (finta) amica delle donne.

La Rinaldi ha preso la parola al volo: “Sono veramente rattristata. Il gioco è bello finché dura, non si deve andare a toccare l’intimità delle persone. Siamo stati massacrati ma quando vi arriva la nomination la sentite come un siluro in quel posto ed è uscito il peggio del peggio di tutti. Avete altre due settimane, avete la possibilità di essere sinceri. Giocate da soli perché avete fatto un gruppo dove la cacca vi ha ricoperti, quello che abbiamo visto è spre-ge-vo-le, spre-ge-vo-le. Comunque vi tengo informati che non ho la rabbia perché sono dimagrita, sono felicissima”. Alessia Mancini ha provato a darle ragione, peccato fosse stata lei a pronunciare la frase incriminata.