Isola dei Famosi, l'ex tronista sarda Enardu fa a pezzi Bianca Atzei

Uno dei momenti cult dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stato il pianto di Bianca Atzei. La cantante sarda ha frignato, per la verità senza lucciconi, sulle gote per le accuse di Franco Terlizzi: “Sei falsa e bugiarda”. E ha scatenato l’ira di Elga Enardu, ex tronista di “UominieDonne” e sua conoscente.

La Atzei è molto brava a mimetizzarsi con le palme della Palapa e di Cayos Cochinos, sta zitta per ore e ore, ma quasi tutti gli ex naufraghi le muovono le stesse osservazioni. In più, sia Alessia Marcuzzi sia Mara Venier le hanno chiesto di tirare fuori il carattere e la personalità trasparente quanto le acque dell’Isla Bonita. Le lacrime inesistenti non sono sfuggite al pubblico di casa, in particolare a un’altra sarda doc: Elga Enardu che sulle Instagram Stories l’ha fatta a pezzi: “Piange, piange, doveva fare l’attrice, non la cantante, ma vai a casa, vai a casa. Anzi no, nemmeno l’attrice perché non ti scende una lacrima. Certo è proprio curioso quando conosci bene una persona e sai com’è fatta veramente, scoprire come arriva a casa. Sei indifendibile! Ti stati arrampicando sugli specchi!. Ti sarebbe piaciuto eh che Filippo (Nardi, nda) ti volesse”. E dopo la nomination a Jonathan: “Tu sei una m***a, è ufficiale”.

Quale sarà mai il passato turbolento che lega la Enardu e la Atzei?