Isola dei Famosi, eliminata Elena Morali. Alessia Mancini (sola contro tutti) in nomination con Jonathan

Può l’Isola dei Famosi sorprendere in peggio? Sì. Amaurys Perez, il concorrente che "lavoro con Magnolia e mi sono sempre trovato benissimo, non sputo nel piatto dove mangio", è il primo finalista di quest'edizione. Eliminata Francesca Cipriani che però viene ripescata a danno di Elena Morali, definitivamente fuori. In nomination Jonathan Kashanian e Alessia Mancini, protagonisti di un duro scontro con rivelazioni choc. E Mara Venier conduce al posto di Alessia Marcuzzi. La semifinale, l’ultima in Honduras, va in onda lunedì prossimo.

“Franco Balboa”

Franco Terlizzi è una star e non lo sapevamo. Il personal trainer dei vip entra in studio subito dopo i saluti di rito di Alessia Marcuzzi festosa nel suo sbilenco abito ricavato dai resti della carta lucida dell’uovo di Pasqua con inserti di sacchetti neri. Nemmeno Valeria Marini aveva avuto l’onore di aprire la puntata dell’Isola dei Famosi. Franco, invece, fa il suo ingresso meritatamente sulle note di Rocky (ben prima di Simone Barbato, l’ultimo eliminato) e leva la sedia da sotto il lato B della Marcuzzi che deferente resta in piedi. Racconta: “Nella situazione in cui eravamo… cioè eravamo... Mi hanno fatto degli accertamenti e stavo bene, ma hanno preferito farmi tornare” e Alessia Marcuzzi: “Le ultime cose che sono successe ti hanno un po’ così… io non voglio dirlo per motivi di privacy però diciamo…”. Il grande boohhh è dietro l’angolo. Mara Venier si rende conto della boiata: “Eh però un problema c’è stato altrimenti non saresti qui, diciamo qualcosa sulla tua salute perché a casa si staranno chiedendo perché sei tornato”. L’ex pugile risale alle Calende greche e alle guerre puniche, ma non spiega il suo malore. Se lo sarà dimenticato come quando ha detto “infame di m…” a Jonathan. Secondo quei malpensanti di Twitter, invece, non ricorda il nome del malanno suggerito dagli autori. La conduttrice vuole sapere delle parolacce rivolte a Rosa e Elena: Jonathan conferma il termine che nessuno dei novelli “chierichetti” vuole ripetere (“put***e”), Bianca Atzei ribadisce e Franco: “Sei falsa e bugiarda e mi scuso con Filippo e Paola, avevano ragione sul tuo conto”.

“Così è se vi pare”

Alessia Mancini si schiera con Franco: “Jonathan ha voluto girare il coltello nella piaga. Mi sono ricordata che Jonathan ha detto ‘io mi metto da parte e sferro il colpo solo quando penso che sia mortale’. Aveva ragione. Si erano dette delle cose pesanti nei confronti delle ragazze, in particolare di una, è vero che abbiamo usato termini non carini. Mi ci metto dentro anch’io. Per questo non trovavo giusto che pagasse solo Franco”. La Venier ha preso in mano la situazione, sempre più conduttrice e sempre meno opinionista: “Basta! E’ venuto il momento di dire la verità. Trovo disgustoso offendere delle ragazze. Non è un buon insegnamento. Hanno ragione Rosa e Elena. Cosa avete detto senza telecamere? Vogliamo saperlo”, Daniele Bossari si aggiunge: “Nell’ultima settimana ho cambiato idea, forse la verità è opposta a quella che sembrava”. Elena prova a piangere per l’offesa quando sull’isola aveva detto: “Mah…in un momento di rabbia ci può stare” e Rosa rivela: “Amaurys ci ha dato della gentaglia e poi ha chiesto scusa”.

La Marcuzzi s’illumina al pari di una lampadina (si spegne subito dopo): “C’è un atteggiamento strano, si dicono cose pesantissime e poi si chiede scusa. Certi insulti non si possono digerire così facilmente”. Vediamo Nino: “Siamo a ‘Uno, nessuno e centomila’. Non mi piace quando si travalica il gioco e si va sul personale. Io sono tornato da un controllo e ho trovato la coda della storia e scientemente me ne sono tirato fuori. Questo programma degli zebedei fa saltare i nervi”, ma fuori campo si sente la Mancini: “E la settimana prima cosa hai detto?”. Nessuna risposta. Così ci pensa Bianca a dipanare la matassa fatta di aria e nuvole: “Abbiamo detto delle cose, non quella cosa ma delle cose perché era uscita una cosa”. Tutto chiaro, no?! I naufraghi hanno imparato dalla Marcuzzi l’arte dello svicolamento: interrompono le frasi, ricordano che hanno 42 anni, chiamano in causa gli altri, augurano ogni bene a Franco, salutano i naufraghi che hanno cacciato. Dopo un’ora di fumo di montiana memoria non è noto il malessere che ha costretto Franco Terlizzi al ritiro (sarà mica perché metteva in cattiva luce Amaurys Perez, il concorrente prediletto di Magnolia facendo emergere il suo lato più aggressivo? E’ stato Terlizzi a dire: “Amaurys le ha chiamate put***e”) però sappiamo che ha goduto di grande visibilità. La Gialappa’s Band mette alla berlina il reality: “A differenza di Bossari non abbiamo cambiato idea perché non ci abbiamo capito un ca**o”. A noi sanguinano le orecchie per il rumore delle varie arrampicate sugli specchi.

“Confessioni malandrine e chiacchiericcio ”

La Marcuzzi vuole sapere l’opinione di Alessia su Jonathan e quella non si fa pregare imbastendo la sua tela: “Avevo un forte dubbio su Jonathan, sentivo di non potermi fidare. Mi aveva detto di nominare Rosa dopo la frase sulle mamme perché sarebbe uscita. Agisce in maniera ben precisa solo quando è sicuro del risultato. Simone e Franco non erano carnefici ma delle vittime. E’ bravo a prendersi la benevolenza e la riconoscenza degli altri ma non mi ha mai convinto. Per capire chi fosse, gli ho ricordato quell’episodio e lui l’ha negato”. Jonathan non ci sta: “Ho accettato di venire qua e seguo le regole. Sento di non superare mai il test di Alessia. In due mesi ho accusato tante stoccate, le ultime mi hanno ferito. Alessia perché hai tutta questa guerra dentro? Perché tutta questa rabbia nonostante una vita bellissima? Scegli sempre la guerra e mai la pace. Se vuoi dire la verità dilla anche sul resto”. La "sora" Mara non ne può più: “Il resto qual è? Non puoi minacciare di dire e poi tacere. Parla” e Jonathan dopo aver tentennato: “Alessia disse che Simone è lo scemo del villaggio che non troverà una donna fino a 40 anni, Nadia è una madre ex cicciona arrabbiata e Marco era troppo magro e per due settimane ha insinuato che fosse frocio”. Oh, finalmente un momento di sudicissima verità! Ma la Marcuzzi lo rovina: “Sei pazzo? In inglese si dice unfair. Queste sono chiacchiere da bagno in mare”. Il termine “unfair” le garba molto, ma le suggeriamo un italianissimo “sleale o scorretto”. Nadia Rinaldi la prende con calma, dignità e classe: “La nomination la vivete come un siluro in quel posto. E’ uscito il peggio di tutti, la cacca vi ha ricoperti”. Poi le parte un vaffa.

Eliminazione, sospese e la buffonata del televoto

Il naufrago che deve abbandonare l’Isola dei Famosi è Francesca Cipriani con il 51% dei voti. La pupa è più sorpresa di Filippo Nardi all’epoca del suo #outoftheballs: “No, non me l’aspettavo proprio”. Nino Formicola prende il 36% e Jonathan il 14%. Mara Venier: “Peccato, era l’unica a portare allegria in un’isola segnata da tutto il casino dell’inizio”. Per la Cipriani c’è il ripescaggio: si gioca la permanenza con le due sospese Elena e Rosa che sentono i loro fidanzati ma chiedono dei gatti e di come appaiono. Tartaglione, fidanzato dell’ex tronista, ripulisce dal dialetto napoletano di Gomorra, la frase “ci ripigliamo tutto quello che è nostro”. Chiuso il televoto flash rientrano in gioco Francesca e Rosa. Eliminata Elena.

“Bianca Gnagna”

Nino Formicola e Bianca Atzei ricevono due sorprese. Gaspare abbraccia la fidanzata in Palapa e l’incontro è tanto misurato quanto sincero. Al contrario è Bianca Atzei show. Poco prima di mezzanotte la cantante sarda ricorda ancora una volta che è lì per dimenticare Max Biaggi, ma ha sbagliato posto. L’insopportabile lagna dura 5 minuti. Troppi. Non le basterà tutto il Sudamerica quando saprà che l’ex si è fidanzato. La Marcuzzi sbuffa: “Devi fortificarti”, più tranchant la Venier: “Non dire che non sei adeguata, ne hai fatti fuori tanti, questo è il gioco! Non andate all’Isola dei Famosi se non sopportate le critiche e i litigi. All’isola si discute, ci si innamora e qualcuno si fa le canne” e la cantante: “Mi sento una m**da, dicono che sono senza personalità, ma quella la tiro fuori su un palco”. In verità pianse anche a Sanremo. Daniele Bossari (scatenato in osservazioni senza senso): “Segui il tuo cuore, ma perché tutti dicono che sei falsa?” e Mara: “Ma che fai ci mette il carico da undici?”. Filippo Nardi non resiste: “Bianca basta con questo pianto strategico… te lo diciamo tutti” e i dotti lacrimali si riaprono. Aaaaargghhhh, mammmmma miaaaa, si invoca un titolo “honoris causa Bianca” a Max Biaggi. La giovane ha zero personalità ma non è una stupida: quando abbraccia il padre, ulula come una sirena rotta di notte, ci fa vedere la saliva e le zampette di gallina ma neppure una lacrima. E’ rimasta a secco nel giro d’onore.

“Simpaticissimo”

Simone Barbato pettinato come un Umpa Lumpa si siede sullo sgabello e con i piedi non arriva a terra. Cosa gli rimane dell’isola? La fame che ti fa capire l’importanza delle cose della vita e il rapporto con i genitori. Banale e offensivo. Archiviato più veloce di un pollo a Cayos Cochinos.

Primo finalista

Nino, Alessia, Bianca, Jonathan e Amaurys devono scegliere la foto del finalista preferito. Possono anche autovotarsi. Su consiglio della Venier il nome diventa palese. Amaurys vorrebbe Alessia, Bianca sceglie Nino che invece preferisce Amaurys. Jonathan vorrebbe in finale Bianca, mentre Alessia indica Amaurys. Dunque il cubano è il primo finalista. E indovinate un po’? Lacrima.

Nomination

Amaurys è immune in quanto finalista. La grande anomalia è che non siano nominabili le due sospese Rosa e Francesca, di fatto una delle due andrà in finale. Jonathan nomina Alessia che ricambia e sull’avvicinamento tra Bianca e Jonathan risponde in modo astuto: “Nessun fastidio. Sono contenta se ha un amico in più. Sono per la libertà e per la giustizia. Sembra l’assistente di Jonathan ma non me la prendo. E’ venuta due volte a chiedermi se ero dispiaciuta e io le ho detto che non c’era problemi”. Nino sceglie Jonathan e ribadisce: “Non ne posso più di quest’isola dello scannetion”. Bianca nomina Jonathan “perché non ce la faccio a votare Alessia o Nino”. Amaurys manda in nomination Jonathan “perché voglio sapere da lui se mi posso fidare e perché le altre non le momino”. Al televoto vanno Jonathan e Alessia Mancini. L’Isola dei Famosi torna lunedì con la semifinale. Teniamo duro: siamo ai titoli di coda.