Isola dei Famosi e nomination, Jonathan furioso con Bianca Atzei: mi hai tradito

Jonathan Kashanian non digerisce le nomination all’Isola dei Famosi. L’ex gieffino nega, ma andare al televoto gli dispiace anche perché prende sempre un voto in più di quelli calcolati e si sente tradito. L’ultima a pugnalarlo alle spalle è stata Bianca Atzei. A sorpresa ha nominato il suo amico del cuore e, come ormai consuetudine (abusata), cerca di spiegargli che non aveva alcun motivo personale, semplicemente era fra due fuochi: “Io mi trovavo in mezzo a persone con cui ho iniziato un percorso, vorrei solo che capissi questo”, Jonathan le fa notare: “Per me non c’è problema ma la domanda è ‘perché ti senti così male?’ Perché sai che hai fatto un gesto non bello. Entrare in confessionale e avere il coraggio di nominare me che da un mese viviamo in simbiosi… io non l’avrei fatto”, controreplica: “Per settimane però io sono stata con loro, ho legato con loro, non me la sentivo”, “Allora stai ammettendo che c’è un contratto segnato fra di voi”, “Ma che dici? Sto parlando di legami d’affetto”.

Jonathan è adirato: “Eh no, non è quello che hai detto a me. Bianca guardami negli occhi! Stai giocando! A me hai detto ‘hai scavalcato tutti di 10 livelli’, me l’hai detto guardandomi negli occhi”, “Eh ti sto dicendo questo”, ma il naufrago: “Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca. Nella vita si fanno delle scelte e le scelte hanno delle conseguenze. Tu vuoi che ti dica tranquillissima e invece no, non tranquilla perché io al posto tuo non l’avrei fatto. Però non sei una bambina, hai 31 anni! Se fai delle scelte, le fai con le palle! Poi tutto come prima, però amore affronta le cose da matura. Hai 31 anni, non è che puoi piangere, affrontale da matura. Hai pensato che fosse giusto? Ok ci stringiamo la mano però non pretendere che ti dica grazie perché per me è un po’ un tradimento. Dovevi schierarti stasera, mi dispiace” e l’infantile Bianca: “Va bene, voglio dirti che se vuoi io ci sono e non sei solo”, “Eh però conta la mia di sensazione e mi hai fatto sentire solo”.

Intanto la Atzei è riuscita a sorprendere anche Alessia Mancini. In occasione del nome da fare come primo finalista, la cantante ha scelto Nino e la naufraga in confessionale ha osservato: “Sono rimasta stupita del nome di Bianca anche se ho capito che ha voluto superare in quel modo l’empasse tra me, Jonathan e Amaurys. Ha detto Nino perché nessuno se lo aspettava”. Anche Rosa chiede a Jonathan se è vero quanto affermato da Alessia (“Lui mi ha detto di colpirla dopo quello scivolone perché sarebbe uscita. E’ un doppiogiochista”) e quello: “No, guardami negli occhi. Ho detto che quella frase terribile ti sarebbe potuta costare cara, ma se ricordi bene te lo dissi in faccia. Io sono lo stesso con tutti. Non è nel mio stile girarmi e dire le cose alle spalle. Se fosse stato vero mi sarei dovuto schierare con una o con l’altra e non l’ho fatto”.