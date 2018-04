I deliri di Jonathan e gli insulti di Alessia Mancini, volano offese choc all’Isola dei Famosi

I naufraghi dell’Isola dei Famosi sono notoriamente reticenti, ma ieri Jonathan Kashanian e Alessia Mancini hanno rotto la consueta omertà svelando le offese elargite a destra e manca come fossero pezzi di cocco. L’esperto di moda, sollecitato da Mara Venier (e inspiegabilmente bacchettato subito dopo da Alessia Marcuzzi) ha detto: “Alessia Mancini è quella che ha offeso Simone, Nadia e Marco in modo pesante”, la moglie di Montrucchio non ha negato.

Il punto di partenza è l’ingiuria verso Rosa Perrotta e Elena Morali, Alessia Mancini vuole smascherare il buonista Jonathan autodenunciandosi: “Sì, tutti, me compresa abbiamo usato parole poco carine nei confronti delle due ragazze, soprattutto di Elena, ma Jonathan non è una persona sincera. Si nasconde dietro questo modo di fare pacifico, ha una buona parlantina, ma sferra il colpo solo quando è mortale. Mi disse di nominare Rosa quando pronunciò quella frase infelice sulle mamme che lasciano i figli e vanno nei reality. Sosteneva che era il momento di dare il colpo di grazia perché sarebbe sicuramente uscita. Quando gli ho chiesto se si ricordasse di avermi dato quel suggerimento, ha negato e allora ho capito chi è”.

Il giovane ha attaccato per difendersi: “Io ho deciso di non fare queste beghe, sono per la serenità sempre, ma quello che vorrei sapere è: Alessia hai una vita bellissima, un marito che mezz’Italia desidera, una carriera stupenda, perché tiri fuori tutto questo odio? Perché cerchi sempre la guerra? Perché tra la pace e la guerra scegli sempre la seconda? Ho capito che tua madre è stata severa ma perché cerchi sempre lo scontro e mai l’incontro? E allora diciamo tutto il resto, Alessia è libera di negare ma Dio assiste” e Mara Venier: “Parla! Basta questo dire o non dire”.

In verità, Jonathan è titubante, non vorrebbe dire tutto, ma dietro il pressing dello studio, racconta: “Alessia Mancini è colei che in acqua disse a me che Simone Barbato è un po’ lo scemo del villaggio e non troverà mai una donna a 40 anni, disse Nadia ha la classica rabbia delle ex ciccione che ce l’hanno con le magre. Parole testuali. Questa è Alessia Mancini! Ha detto tante cose così. Alessia è quella che quando Marco è dimagrito molto, davanti a più persone gliel’ha fatto notare, lui ha risposto ‘mica mi hai offeso’ e lei ha replicato ‘mica ho detto che sei fr...!’ e poi ha passato due settimane a chiedere ai cameraman di cancellare le immagini perché non voleva offendere gli omosessuali”.

La Mancini ha fatto segno di no con il dito ma ci ha pensato Alessia Marcuzzi a levarla dall’imbarazzo buttandola in caciara: “Jonathan, queste sono chiacchiere da bagno, dovete chiarirvi tra di voi, non qui”. A parte che nei reality non si parla di come salvare dall’estinzione il canguro arboricolo, ma si fanno solo chiacchiere da bar, perché chiedere ai naufraghi honduregni di essere sinceri se poi non si vogliono sentire certe scomode verità?