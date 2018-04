Sull'Isola dei Famosi volano gli insulti. La Mancini a Elena Morali: "Vi chiamano prostitute"

Colpo di scena o di sincerità all’Isola dei Famosi. Il rientro di Elena Morali e Rosa Perrotta ha innervosito il gruppo storico. Dopo i violenti litigi con Franco Terlizzi (ritirato o squalificato, lo sapremo stasera) che ha negato di averle appellate con “put***e”, arriva la mezza confessione di Alessia Mancini.

Elena Morali, Rosa Perrotta e Francesca Cipriani sono andate a pesca insieme e la fidanzata del comico Scintilla ha raccontato alle altre due naufraghe cosa era avvenuto la sera prima davanti al fuoco. “Stavo facendo il mio turno - ha detto Elena - Alessia si è alzata e si è seduta vicino a me e abbiamo parlato di una serie di cose compreso Franco e quella frase che aveva detto Jonathan cioè "non voglio avere niente a che fare con queste due put***e" e lei mi ha rivelato che quella parola non è stata usata solo quando siamo arrivate ma è stata usata anche da altre persone nei giorni precedenti”, “Ah, bella questa cosa. Vai avanti” ha risposto Rosa ed Elena: “Ma scusa gli altri chi? Eh...un po’ tutti. Allora ho chiesto perché e mi ha detto "sai noi siamo qui da sempre voi invece arrivate alla fine e possono girare un po’ le scatole”. La fidanzata di Pietro Tartaglione ci è rimasta malissimo: “Non ci posso credere” e la bionda di Colorado: “Innanzitutto siamo di là perché il pubblico ci ha tenuto (le due sono in Honduras fin dall’inizio, nda) e poi è il gioco che ha deciso di mandarci qua, non siamo io e Rosa che abbiamo deciso di tornare perché siamo due pazze”. In confessionale la Perrotta è apparsa amareggiata: “Vorrei che tutti avessero il coraggio di dire in faccia quello che pensano e invece mi pare che manchi un po’ di sincerità e di coraggio”.

Sempre la Morali ha poi rivelato un aneddoto della Mancini su Jonathan: “Mi ha spiegato che più volte Jonathan gli ha fatto la battuta "perché non ti fidi di me e non mi prendi nel tuo gruppo degli eletti" e quindi sembrerebbe che si sia legato soltanto a Bianca perché sapeva che faceva parte del suo gruppo e quindi non veniva nominato. Mi è sembrato di capire che il pensiero di Alessia è che Jonathan va un po’ da una parte e un po’ dall’altra, dove gli conviene. Un merito di Alessia è che lei almeno queste cose le dice in faccia. E le telecamere non c’erano. Se ci fossero state, forse si sarebbe trattenuta”. Francesca Cipriani: “No comment”. Elena Morali potrebbe aver detto la verità perché Franco Terlizzi prima di abbandonare Playa Dos aveva avvertito Rosa e Elena: “Io quella parolaccia non l’ho usata, ma altri…”.