Isola dei Famosi, Rosa Perrotta e Bianca Atzei di nuovo amiche (nonostante Alessia Mancini)

È scoccato il giorno numero 70 all’Isola dei Famosi e rifiorisce una nuova amicizia, quella tra Rosa Perrotta e Bianca Atzei. La grande esclusa è Alessia Mancini che continua a non trovare un punto d’incontro con l’ex tronista.

All’inizio di questa “sgarrupata” avventura in Honduras Bianca Atzei e Rosa Perrotta erano molto amiche. Avevano instaurato un buon rapporto fin da quei fumosi giorni in villa, prima di approdare a Cayos Cochinos. Poi si erano allontanate: Rosa con il gruppo dell’Orsa Maggiore e Bianca “zainetto” di Alessia (cit. Nadia Rinaldi). Pochi giorni fa, il ritorno in qualità di “sospese” di Elena Morali e Rosa. Le due si sono chiarite con Amaurys, Nino, Bianca e Jonathan ma non con Alessia Mancini che non intende fare il primo passo. In particolare, si è rinsaldata l’amicizia tra Bianca e Rosa. La cantante sarda ama stare in compagnia della napoletana e domenica le ha fatto un lungo massaggio alla schiena. Con loro anche Jonathan: “Mi dispiace che con Alessia non vi siate riavvicinate” e Rosa: “Non c’è proprio la volontà. Ho capito che con questa persona non potrà mai nascere un rapporto e allora lascio perdere. Non saremo mai in sintonia”.



Questa sera la decima puntata dell’Isola dei Famosi: la conduttrice Alessia Marcuzzi rivelerà il motivo per cui Franco Terlizzi ha lasciato il reality e il nome del primo finalista. Non è chiaro se sarà fatta chiarezza sulla prova del mejor vinta da Alessia Mancini in modo non corretto.