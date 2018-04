È giallo sul vero motivo dell’addio di Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi. L’ex pugile, oggi personal trainer dei vip e del regista del reality show, Roberto Cenci (che durante l’ultima diretta ha volutamente inquadrato più volte gli amici di Terlizzi presenti in studio), ha abbandonato il gioco dopo una serie di sfuriate a suon di parolacce e minacce nei confronti di quasi tutti i concorrenti: Amaurys Perez, Jonathan Kashnian, Bianca Atzei, Rosa Perrotta e Elena Morali. Ma sarebbe solo la punta dell’iceberg: Mediaset e Magnolia non ne potevano più del suo linguaggio e delle sue intemperanze. Proviamo a ricostruire l’ingarbugliata vicenda.

Franco Terlizzi e Jonathan sono andati a fare legna e mentre si allontanava ha sentito che Franco lo appellava così: “Quell’infame di m***a”, il personal trainer ha negato ma Amaurys presente ha confermato: “Sì l’hai detto vergognati”.

Terlizzi si è visto costretto a fare retromarcia e lo ha attaccato sulla nomination: “Fai così perché ti ho nominato” e l’italoisraeliano: “Tu hai diritto di giocare ma io ho diritto di difendermi e smascherarti. Ti ho sentito dire ‘tranquilla Bianca sapevo già che Alessia nominava Jonathan’. Come facevi a saperlo? Ho diritto di pensare che foste d’accordo. Ho visto cose non pulite e l’ho detto. Adesso ammetti le parolacce che mi hai rivolto solo perché Amaurys non ha mentito, altrimenti avresti negato. La tua prima reazione è stato negare dopo 3 secondi. Sei un uomo di 56 anni, non un bambino prenditi le tue responsabilità”. Franco ha replicato: “Lì per lì non ricordavo (dopo 3 secondi, nda) ma non aggiungere parolacce che non ho detto. Fai tutto questo per la nomination”, controreplica: “Allora ammetti quelle che dici e del voto non mi importa nulla”.

Terlizzi è corso da Bianca: “Non riferirgli quello che ti ho detto altrimenti sono morto”, ma Jonathan ha sentito e l’ha smascherato: “Ma cosa fai? Corri da Bianca a dirle di mentire? Allora dico tutto: hai esortato Bianca a dirmi di non intromettermi perché tu con quelle due **** non volevi avere niente a che fare e poi vedo che ci parli da due giorni e vuoi far loro compagnia. La parolaccia l’ho sentito con le due orecchie che mi ha dato mamma. L’ho sentita! Tu hai detto che non dovevano toccare la pasta perché non avevano voluto il pesce e io invece non ce la faccio a vedere la gente che non mangia. E sono gentile che ometto il resto. Se Bianca sarà onesta lo dirà, lei è testimone davanti a Dio. Mi hai detto infame di m***a e lo hai ammesso solo perché Amaurys lo ha ammesso, altrimenti eravate due contro uno. Adesso mi hai preso con violenza per il polso. Non ce la faccio a vedere un uomo di oltre 50 anni che dice bugie così”, ma Franco ha urlato: “Non ho mai detto quella parolaccia a Elena e Rosa, mai e non devo chiedere scusa”, poi rivolto alla Mancini: “Io ho solo detto che se non volevano mangiare il pesce non mangiavano la pasta” e Alessia, che non considera le due sospese parte del gruppo, dà ragione a Terlizzi. Rosa chiede dell’episodio a Bianca che conferma tutto (anche la parolaccia che dovrebbe essere put***e, nda) scatenando l’ira di Franco: “Sei peggio di lui, fai schifo anche tu. Bugiarda e schifosa. Non ho mai detto quella parola, non l’ho mai detta! Vai a ca**re. Vi siete messi d’accordo. Non chiedo scusa perché quella parola non l’ho mai detta”, ma Rosa: “Perché due persone dovrebbero inventarsi che ci hai definito con una parolaccia molto molto grave?” e Jonathan incalza: “Franco, se hai qualcosa da dire dimmela in faccia, fai tutto quando non ci sono le telecamere. Mi hai pregato di non dire certe cose di fronte ai cameraman e ti ho sempre rispettato, adesso basta. Sei stato smascherato. Oh finalmente viene fuori il vero Franco! Questo sei tu! Quello che urla e insulta tutti”, ma l’ex pugile: “Non è vero, mi sta facendo passare per quello che non sono. Giuro che non ho detto brutte parole”. Dopo essersi scagliato contro Jonathan, Franco se l’è presa con Amaurys colpevole di non averlo coperto: “Ci vediamo fuori, da uomo a uomo. Vai a ca***e, vai a fare in c**o, sei bugiardo anche tu hai usato certi aggettivi verso le due ragazze prenditi le tue responsabilità”. Il pallanuotista cubano ha ricambiato usando gli stessi toni e le medesime accuse: "Altro che amico! Voleva che mentissi!".

Violento anche lo scontro con Bianca Atzei che si è confidata con Alessia Mancini: “Mi ha detto ‘schifosa, schifosa’ (come a Craig Warwick, nda). Stavolta non lo perdono e non ci passo sopra. Lo devo fare per tutte le donne. In passato ho preso le sue difese e ho cercato di giustificarlo (quindi finché non ha toccato lei ha mentito sui comportamenti inurbani di Terlizzi verso gli altri naufraghi?). Adesso basta”. Come suo uso e costume, il pettegolissimo Franco ha poi fatto il giro di Playa Dos cercando di chiarirsi con tutti ma manipolando la realtà dei fatti e negando l’uso di certe frasi effettivamente pronunciate (davanti e dietro le telecamere). Così ha firmato la tregua con Amaurys, Rosa e Elena, alle quali ha portato la sua prova ricompensa: “Perché mi fa piacere non per farmi perdonare di quella parola che non ho detto”. Telizzi ha poi raccontato la sua versione dei fatti ad Alessia Mancini che a sorpresa non ha difeso a spada tratta l’amica Bianca, ma è stata molto diplomatica e comprensiva: “Sì capisco, gliel’ho anche detto a loro che spesso usi “schifo” non per offendere ma perché non hai una grande proprietà di linguaggio, te lo dico con rispetto”. La Mancini ha anche ammesso che “un po’ tutto il gruppo ha usato brutte parole verso Elena e Rosa”. Infine su consiglio di Amaurys, Franco ha chiesto a Bianca l’ennesimo chiarimento ma la naufraga ha rifiutato.

Franco Terlizzi non l’ha presa bene e a Francesca Cipriani, Nino (tornato da un controllo medico), Elena e Rosa, ha detto: “Jonathan è l’uomo più sporco che c’è, la persona peggiore che puoi avere in un reality, è falso e bugiardo. Anche Bianca è una gran falsa e bugiarda. Volevo chiederle scusa per i toni ma le avrei detto che confermavo la mia opinione su di lei. La “sardina” sta con Jonathan ed è una gran furbina perché adesso tornano a Milano e insieme sfrutteranno le loro conoscenze per il dopo reality. Vi faccio vedere che con Alessia, l’amicizia finisce qui. Non ci sarà più lo stesso rapporto di adesso. Alessia tornerà a Roma dove con tinuerà a fre la brava mamma che è, tornerà dalla sua famiglia. Per me è in discussione la veridicità dell’amicizia da parte di Bianca. Lei e Jonathan, il re dei reality stanno giocando sporco. Ho avuto una brutta reazione con entrambi, è vero ma non cambio il mio pensiero. Mi vogliono far uscire come il lupo cattivo ma non lo sono. Non ho mai detto quella parola a Rosa e martedì in puntata si parlerà di tutti questi litigi”. Terlizzi appariva molto preoccupato dalle ripercussioni di queste beghe sulla sua immagine come ha confidato a Nino Formicola (convinto di uscire): “A me i soldi del premio farebbero molto comodo, ci penso”.



Dunque, fino a qualche giorno fa, Franco Terlizzi grande protagonista di ogni “daytime” ed “extended version” non stava affatto male, anzi. Era deciso a giocarsela fino in fondo. Ma qualcuno lo ha fermato. Diventa sempre più credibile l’ipotesi secondo cui Mediaset e Magnolia fossero stanche dei suoi comportamenti incivili e incompatibili perfino con un programma di trash televisivo. Non sono stati i litigi a mettere fine all’avventura dell’ex pugile (ce ne sono stati peggiori sull’Isola, Antonella Elia e Aida Yespica arrivarono alle mani) quanto le parolacce usate nei confronti delle donne, da Bianca a Rosa. Sembra che la produzione abbia deciso di intervenire preventivamente per non scatenare una nuova polemica, per evitare un'altra figura barbina e per non infliggere un nuovo colpo al reality honduregno già campione di cattivo esempio per il “canna-gate” e la sua gestione da insulto alla media intelligenza.