Isola dei Famosi, è giallo su Terlizzi. Riesplode la guerra tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta per il cibo

"Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco, lasciando per sempre L'Isola dei Famosi. Per avere ulteriori aggiornamenti e per scoprire le ragioni che hanno portato l'ex pugile e personal trainer dei vip ad accogliere questa decisione continuate a seguire le nostre pagine e tutti gli appuntamenti con l'#Isola". Così in un comunicato Mediaset annuncia il ritiro dell'ex pugile dal reality di Canale 5.

È Pasqua anche sull'Isola dei Famosi e dopo i continui litigi di questi giorni a Playa Dos, la notte tra venerdì e sabato, Franco Terlizzi ha abbandonato la spiaggia per accertamenti medici. "Lo stress ti logora!" è l’opinione di Jonathan Kashanian che insieme al gruppo si chiede quanto tempo resterà al centro medico. Al mattino presto la produzione ha comunicato: “Franco sta effettuando una serie di controlli medici e per il momento non rientrerà sulla spiaggia. Ci tiene però a tranquillizzare i suoi amici sul suo stato di salute”.

In attesa della puntata, torna sotto i riflettori il rapporto di antipatia tra Rosa Perrotta e Alessia Mancini. Non hanno chiarito e non sono intenzionate a farlo. Quando la Mancini si accorge che Rosa e Francesca hanno fatto le porzioni della merenda a base di cocco, sostiene: “Si sono tenute da parte le porzioni più grandi e qualsiasi cosa faccia Rosa è sbilanciata a proprio favore. L’ennesima volta che vedo la stessa scena, mi viene il vomito. Sempre lei, non è cambiata di una virgola”.

Alessia sa essere un “martello” e l’ex tronista le chiede pietà: “Rilassati, mancano ormai pochi giorni alla fine”. All’ora di cena, Rosa fa un annuncio: per tre giorni ha cucinato e non si è mai permessa di fare le porzioni, lasciando il compito a Jonathan, da oggi le sembra però giusto che chi cucina faccia anche le porzioni: “Mi sento mortificata, come se ci fidassimo solo di alcuni e di altri no” e Alessia risponde tranciante: “Una polemica sterile, spesso si è fatto una volta uno, una volta l’altro”, Gaspare cerca di sedare la lite: “Se io cucino non ho voglia di fare anche le porzioni, quindi è uguale”. La mattina successiva, Alessia mette al corrente Amaurys della polemica innescata da Rosa Perrotta: “Che pesante che è”. L’ex velina però non trova terreno particolarmente fertile: il cubano è al limite della sopportazione e ammette che la “punizione” di dormire da dolo è forse la cosa migliore che gli sia capitata negli ultimi tempi. Anche Rosa affronta l’argomento con Jonathan e Bianca che le assicurano che non c’era alcuna regola: se si fosse proposta di fare le porzioni, nessuno gliel’avrebbe negato.



Nel frattempo la produzione consegna a Jonathan il necessario per celebrare l’inizio della Pasqua ebraica e al resto del gruppo un comunicato: “Per farvi festeggiare la Pasqua una persona misteriosa ha preparato una sorpresa per voi”. Si trattava di una barca carica di piatti, posate e lasagne (per Jonathan cibo kosher). Un regalo di Alessia Marcuzzi. Sistemate le stoviglie e le stuoie, i naufraghi banchettano e si concedono una siesta in un clima di totale armonia.