Franco Terlizzi si arrende e abbandona l'Isola dei Famosi

Franco Terlizzi si è ritirato dall’Isola dei Famosi. Dopo la puntata di martedì scorso, gli animi si sono accesi. Il personal trainer dei vip ha litigato per futili motivi con gran parte del gruppo storico. Prima con Jonathan, poi con Amaurys ("non mi fai paura"; "ci vediamo fuori da uomo a uomo") e infine anche con Bianca Atzei.

In particolare, la cantante ha rivelato a Jonathan: “Non è la prima volta che dice fai schifo, fai schifo. Ce l’ha d’abitudine di dire schifo. Gliel’ho sempre fatte passare e l’ho anche difeso, ma questa no. Fece una storia per il riso quando nell’altra spiaggia se lo mangiava freddo e completamente sfatto. Io devo difendere la donna, la mia dignità. Vorrei vedere se dicessero a sua figlia fai schifo. Non lo accetto altrimenti poi è vero che sono senza carattere”.

Jonathan ha rivelato ai naufraghi le parole pesanti e le offese che Terlizzi ha pronunciato verso alcune isolane, compresa Rosa Perrotta, a telecamere spente. Tuttavia il comunicato Mediaset giustifica il motivo del ritiro di Terlizzi per non identificati problemi di salute.