Isola dei Famosi, spunta il fuorionda avvelenato di Alessia Mancini contro Elena Morali

Dopo lo scontro ad alta tensione tra le "sospese" Rosa Perrotta ed Elena Morali contro Alessia Mancini arriva la polpetta avvelenata della showgirl che, in un fuorionda durante la diretta, guarda Elena ed esclama: "Di voi non mi interessa. Tutta questa cattiveria ti si ritorcerà contro".

Poco prima si era consumata la polemica fra le due naufraghe, rientrate a sorpresa in gioco e riunite al gruppo ufficiale dell'Isola dei Famosi, e la Mancini, convinta invence che ormai le due fossero fuori dal reality ormai da giorni. Nel corso della loro permanenza "segreta" in Honduras sull'isolotto lontano dal gruppo, le due avevano dato il meglio di sé commentando tutti i protagonisti dell'Isola dei Famosi, comprese le "carriere" dei naufraghi. Tra una battuta e un commento velenoso su tutti i compagni di avventura, comprese le carriere, non hanno fatto una bella figura soprattutto con la Mancini, beffeggiata sul suo "successo" nelle televendite. "Probabilmente pensando - aveva spiegato in puntata Alessia Marcuzzi che le ha anche rimproverate - di non rivederli più fino alla fine del programma".

Invece non solo la produzione ha riunito le belle naufraghe Perrotta e Morali al gruppo principale ma, una volta in Palapa ha fatto di più, mandando in onda il video sulle loro considerazioni soprattutto a proposito dell'agguerrita Alessia Mancini. Adesso le due ragazze sono "sospese" (non possono nominare né essere nominate). Sarà il pubblico da casa a decidere col televoto chi dovrà proseguire l'avventura.