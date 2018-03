Elena Morali contro Nino Formicola, e il marito della Venier sbotta: "Mi sta sui cocchi"

Nicola Carraro, marito dell’opinionista dell’Isola dei Famosi Mara Venier, ha voluto dire la sua sulla puntata di ieri sera, in particolare su Elena Morali. La fidanzata bionda di Scintilla e Rosa Perrotta si sono riunite al gruppo della prima ora ed è stato subito scontro con Nino Formicola e Alessia Mancini. La Marcuzzi per fomentare gli animi ha mandato in onda i colloqui delle due isolane in merito alla carriera artistica di Nino e Alessia.

La più odiosa è stata Elena: “Ma cosa fa in televisione Alessia? Ah si le televendite. E Nino cosa crede di tornare a essere il comico più importante d’Italia?”. Frasi disgraziate, sgangherate e inopportune (se sono parzialmente vere verso la Mancini, sono infondate nei confronti di Nino sempre presente a teatro) che sia la Venier sia la Marcuzzi hanno stigmatizzato. Mara ha fatto notare all’ex tronista esperta di esterne e alla spalla del fidanzato a Colorado: “Ma voi che avete fatto in tv? Avete detto quelle cose volontariamente davanti alle telecamere per denigrarli e perché pensavate di non ricongiungervi più al gruppo”.

La Morali, che non sa di essere additata come quella che ha ricevuto il “no grazie”di Marco Ferri, invece di chiedere scusa, ha questionato con Nino: “Sì è vero non so che lavoro fai. Io recito da otto anni a Colorado e non è per merito del mio fidanzato Scintilla”. Il web non ha apprezzato la maleducazione, la supponenza e la mancanza di rispetto della Morali (la Perrotta ha svicolato e si è chiusa nel silenzio). Neppure “@provo2000” ovvero Nicola Carraro che su Instagram ha scritto: “Quanto mi sta sui cocchi, imbarazzante. Buttatela fuori al televoto”. La maggior parte dei suoi follower ha condiviso il pensiero con espressioni ancora più dure, mentre a chi gli chiedeva di essere indulgente, il marito della Venier non le ha mandate a dire: “Può essere mia figlia? E allora? Rimane una maleducata per di più presuntuosa”.