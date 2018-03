Isola dei Famosi, bufera su Morali e Perrotta. Fuori Barbato, in nomination Cipriani, Jonathan e Nino

L’Isola dei Famosi piena di sorprese: fuori definitivamente Simone Barbato. Elena Morali e Rosa Perrotta sono sospese ma ritornano in gruppo ed è subito scontro con Alessia Mancini, mejor della settimana, e Nino Formicola. In nomination Francesca Cipriani, Jonathan Kashanian e Nino Formicola. Dallo studio Filippo Nardi smaschera Bianca Atzei che non ha mai aperto bocca durante la puntata. E poi il bocciatissimo outfit di Alessia Marcuzzi e il mal di pancia di Mara Venier. La decima puntata dell’Isola dei Famosi si apre nel ricordo di Fabrizio Frizzi: “Vogliamo ricordare con un minuto di silenzio e un lungo applauso Fabrizio Frizzi, una delle persone più gentili ed educate che abbia conosciuto in vita mia” dice la Marcuzzi. Mara Venier è visibilmente commossa, mentre Filippo Nardi ridacchia con Paola. Sciocco e irrispettoso, anzi due cretini.

“Dal buio alle lucine rosse”

Alessia Marcuzzi si è vestita al buio. Non c’è altra spiegazione. L’outfit è una camicia color marrone cachi a strisce con cravattino a quadri, pantalone alto alla “Fantozzi” e cinturone nero di Gucci. Ignora la regola: “Nero e marrone vero cafone”. La Gialappa’s Band: “Sembri Cecchi Paone. Hai avuto il DASPO nella settimana della moda. Sei vestita peggio del padre della Cipriani che è tutto dire. Apriamo il televoto”. Meglio di no, sarebbe un berlusconiano editto bulgaro. E la Marcuzzi: “Ho preso la cravatta dall’armadio di mio marito”. Anche il pantalone XXXXL. Passata la gestione da paura del “canna-gate”, la Marcuzzi sviscera ogni argomento: prima il cocco-gate e oggi la pentola-gate. I primi 40 minuti sono dedicati al litigio tra Amaurys e l’indisponente Simone Barbato per una pentola non pulita. Il pallanuotista è furioso: “E’ un infame, calcolatore, opportunista, bugiardo. Se voleva parlare poteva farlo prima invece ha aspettato le telecamere”, replica la Cipriani che si è alleata con Barbato pensando che sia tra i prediletti del pubblico: “Amaurys è scemo. E’ pazzo, pazzo. Vorrei vedere se offendessero i suoi figli così” e quello: “Sciacquati la bocca quando parli dei miei figli! Non li toccare. Il vittimismo della Cipriani è arrivato alle stelle” e ne fa l’imitazione piagnucolante. Simone si difende: “Le mie parole sono meno offensive del vocabolario che Perez ha usato con me”. Jonathan si leva un sassolino dall’infradito: “Mia nonna diceva ‘mettiti in riva al fiume e aspetta, vedrai che passano, passano, oh se passano’. Sono contento che la verità sia uscita”. Nino sbrocca: “Ho due palle così di sentire stupidaggini” e fa notare che la replica di Barbato è arrivata ben tre ore dopo l’episodio incriminato: “Ha voluto colpire a freddo davanti ai cameraman”. I nervi dei naufraghi sono in libera uscita per la Palapa tanto che a un innocuo “la Cipriani”, quella replica: “Io sono Francesca, non sono la Cipriani”come a dire che oltre la star internazionale c’è anche una donna. Alla fine l’unica a fotografare la situazione è Mara Venier: “Simone colpisce bene. Con la sua flemma provoca molto”. Tra gli ex naufraghi ospiti in studio c’è Craig Warwick: domenica aveva presentato certificato medico per saltare l’ora della macchina della verità da Barbarella. E oggi tutti sintonizzati su Pomeriggio 5.

“Laguna stellare”

Valeria Marini (con vestito trasparente strappato sul lato B) non ha resistito una settimana con questi naufraghi dal coltello tra i denti e la mamma nella carriola da vendere al mercato per la vittoria. Secondo la bombastica Marini: “Simone è un personaggio, Francesca tende a fare meno rispetto agli altri. Non ha iniziativa, era più attenta ai miei vestiti, Alessia puntualizza tutto però è il suo punto di forza”. Riparte il battibecco sul fuoco che si stava per spegnare ma Alessia sorride accondiscendente e docile: tanto Valeria si è levata dai maroni e non è una rivale. Bossari si lascia andare a una freddura da bettola: “Più che erotismo, hai portato autoerotismo a Simone”. Fa rimpiangere il silenzio di Tinì a “UominieDonne”. La Marini va via salutando la Marcuzzi: “Sei una vera amica e soprattutto amica delle donne”. Bussare Eva Henger per conferme.

“Sorpresa! Non si piange”

Dopo la prova ricompensa, è la volta delle sorprese con scherzetto. Divertentissime al pari di un gesso in agosto. Il tempo si dilata, si espande, si allarga e si prega affinché tutto finisca il prima possibile. Francesca Cipriani va di pianto preventivo ma gli occhi sono un arido deserto. Si vede solo che ha più denti dello scorfanino pescato due giorni fa. Abbraccia il padre che vede di rado perché vive in America e le urla si sentono fino al Polo Sud con relativa fuga di pinguini. E’ commossa: “Possiamo mangiare i cioccolatini?”. Anche Franco Terlizzi riceve una sorpresa: la moglie. In studio spiccano le sopracciglia a tegola di Micheal Terlizzi.

“I Miserabili”

Simone Barbato esce con il 45% dei voti. Non se l’aspettava e se ne va via senza salutare il gruppo. Una figura piccina picciò del “maligno”. Jonathan lo richiama e lui a stento stringe la mano a due,tre naufraghi. Francesca Cipriani ha preso il 35% dei voti e Franco Terlizzi il 20% (anche se c’è un giallo perché fino a martedì mattina il pugile era il più votato in assoluto). Valeria Marini prova a giustificare la mancanza di fair play del rosicone Barbato: “Sei sfasato in quel momento”, ma la Venier si mette contro: “Ma che stai a dì?! Non era sfasato! E’ stato proprio maleducato”.

Il satrapino

Alessia Marcuzzi chiede a Simone Barbato se vuole rimanere sull’Isola che non c’è. Diversamente dalle altre volte, la conduttrice non fa la domanda con chiarezza, non spiega la procedura del televoto. Lo annuncia solo dopo che il satrapino ha confermato di voler rimanere (“è la prima volta che metto piede a Cayo Paloma”. Che significa??) fregandosene della sua Elena o del “girl power”. La bionda lo nota subito: “All’Isola gli uomini galanti sono pochi” e anche un’indispettita Rosa lo pizzica: “L’isola è piccola, molto intima e secondo me un uomo per galanteria si sarebbe dovuto ritirare. Ti ritiri o no Simone?”. Quello sorride ma di andar via e tornare dalle caprette non ci pensa proprio. A televoto chiuso dirà: “Eh qui una bionda e una mora ci stanno bene” e Rosa: “Lo dici adesso?”. Il pubblico non perdona e lo sbatte fuori con il 63% dei voti.

“Sospese”

Elena e Rosa, dopo essersi salvate al televoto, fanno la doccia gelata: “Tornerete nel gruppo ma sarete sospese, siete in una sorta di limbo. Non potete nominare ed essere nominate”. Elena è felice: “Pagherei per vedere la loro faccia”. Gli sguardi in Palapa sono gli stessi riservati a Pio e Amedeo nello loro scorribande a Emigratis. Tra lo gelido e lo schifato. Ed è subito trash favoloso. Alessia denuncia: “Elena non mi ha salutato” e la bionda: “Perché devo far finta di salutarti di fronte all’Italia? Se potessi mi sputeresti in faccia. La sincerità paga, imparala” e quella: “Noi non abbiamo rimpianto la loro assenza. Ma quindi stasera non sono nominabili?”. Eh no, cara Reina. Devi ricominciare daccapo come Penelope con la tela.

“La Reina”

Alessia Mancini, mejor della settimana, si sente a tutti gli effetti la Regina dei paguri, Bianca Atzei è la sua dama di compagnia. Ci è rimasta male perché Nino Formicola non ha condiviso una fetta di pane con Franco Terlizzi (lei che mangia più degli altri e non ha offerto il suo pane, ma nessuno gliel’ha fatto notare). Così ha convocato Franco per fargli sapere che c’era rimasta male per la mancata generosità di Nino e ha convocato il comico per avere spiegazioni. In un confessionale, la Mancini ha involontariamente rivelato di tirare i fili dei compagni d’avventura e di aver puntato Nino: “Adesso che siamo in pochi, devo capire bene chi tenere al mio fianco e chi no. Mi trovo fra due fuochi. Nino dice di averglielo offerto e Franco dice di no. Chi ha detto la verità e chi una bugia?”. Nino ammette: “Ho fatto una fesseria. Non ci ho pensato lì per lì”.

“Lei non sa chi sono io!”

Elena Morali e Rosa Perrotta sono sospese, ma gli autori, per aizzare il fuoco di un’Isola finora pallosa, mostrano ai naufraghi le amene chiacchierate alle loro spalle. Alessia Marcuzzi sentenzia: “Mi dispiace sentir parlare delle carriere altrui, credo che non sia una cosa bella, è stata spiacevole. Il riferimento al passato non è bello. Poi ognuno può avere le sue opinioni”. Peccato che due settimane fa abbia attaccato duramente Eva Henger sul passato a luci rosse: “Io non ho mai fatto la moralista con te e con tua figlia” (la statuina Eva è l’unica ex mai interpellata stasera, nda). Mara Venier le bacchetta: “Che brutti commenti. E voi cosa avete fatto?! Cosa avete fatto? Tanto di cappello per la carriera di Nino. Non dite bugie, era detto in senso dispregiativo”. Nino: “Questa clip è un boomerang cara Elena. Ma io non ho capito ancora che lavoro fai”. La Morali si copre di ridicolo: “Io recito da otto anni a Colorado. Non prendiamolo in giro perché è un programma serio. Mediaset mi manda in onda”, Alessia risponde velenosa: “Auguro a entrambe di avere tutta la fortuna che ho avuto io nella mia vita privata e professionale. E Rosa è più brava di me a fare le esterne”. Dallo studio, Nadia dispensa consigli: “Bianca finiscila di fare lo zainetto di Alessia, Amaurys torna a sorridere e Jonathan prendi una posizione. Tirate fuori i vostri caratteri”. L’esperto di moda commenta: “Sapevo che c’era una sorpresa, me lo sentivo dalla faccia di Stefano”.

“Trono Over”

Marco Ferri, in completo blu, è in studio: “Mi è mancato tantissimo Francesco Monte. Jonathan è stata una figura emblematica. Ho capito subito che non c’era affinità con Bianca e Alessia. C’era un monopolio sui processi organizzativi. E vi dico che nemmeno la sua dama Bianca o gli altri del gruppo la sopportano però lo accettano perché temono di essere nominati e uscire”. Cecilia è d’accordo: “Alessia comanda, detta legge e fa le regole per quello che vuole lei. Parla di etica e morale e non la pratica sempre”. Sia Nino sia Alessia fanno notare agli eliminati: “Si dimenticano che a casa ce li ha mandati il pubblico non noi! Tranne me hanno tutti la stessa età e andiamo d’accordo”. E Jonathan: “Siamo protagonisti del Trono Over” e poi Oscar per la miglior battuta della serata: “Oh Alessia è lunga sta puntata! Sono bagnato e vorrei un asciugamano”.

El pancino birichino

Siparietto imbarazzante di Alessia Marcuzzi: “Mara lo so che non stai bene. D’altra parte sono giorni che soffri di gastroenterite”, “Eh ,a Alessia dovevi dirlo così” e quella: “Uh vero con questo ho spiegato perché vai spesso in bagno”. Bene, ma non benissimo.

Nomination

Franco nomina Jonathan perché “non so chi scegliere”, Nino va su Francesca: “Non si adegua al gruppo e fa troppo poco”. Anche Bianca va su Francesca che sbotta: “Nessuno ce l’ha con me e mi nominano tutti” e la Atzei: “Come persona non ho niente contro di te ma devo fare una SCREMAZIONE”. Interviene Nardi: “Smettila di spacciarti per la più sincera e onesta del mondo. Bianca, basta con questa lagna. Dietro le telecamere dici le peggio cose su tutti noi”. Francesca manda al televoto Amaurys perché “voglio sapere il motivo per cui ce l’ha con me” e il cubano che ha superato il livello di guardia: “io nomino Francesca perché non voglio chiarire più nulla”. La Cipriani: “Ma i manicomi sono chiusi! Ce l’hai per una pentola da grattare?!”. Jonathan nomina Nino ma “mi sono pentito perché mi sento tradito da Franco, non credevo mi votasse”. Alessia è la mejor, salva Amaurys e lascia al televoto Francesca Cipriani (incavolata nera), Jonathan e Nino che porterà sull’Isla Bonita. Tre nomi fortissimi. Giallo sulla sigla finale: alcune persone del pubblico hanno alzato palette con il volto del regista Roberto Cenci che puntava il dito. Verso chi?

Spot GF

Per la prima volta è andato in onda lo spot del Grande Fratello Barbara d’Urso centrico. Tutto giocato sui tacchi, sulle gambe e sulla nuca della conduttrice napoletana. In sottofondo la colonna sonora del “Tempo delle Mele” e ben scandite le sue celebri frasi. Uno dei momenti più commentati sui social.