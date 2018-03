Irregolarità all'Isola dei Famosi, ancora una bufera social: "Alessia Mancini ha barato"

La decima puntata dell’Isola dei Famosi ha fatto ribollire i social non solo per il completo rubato a “Mr.Bean” (ricordava anche Lisa dei Simpson) di Alessia Marcuzzi ma anche e soprattutto per la prova del mejor vinta da Alessia Mancini. Per i telespettatori ha barato e la prova va ripetuta.

Ieri sera, Mancini e Jonathan si giocavano il titolo di mejor: il test consisteva nel stare più a lungo possibile appesi a una corda. I due naufraghi dovevano via via staccarsi al “tre” dell’arbitro Stefano De Martino, tanto caruccio quanto cieco: non vede mai le scorrettezze compiute dagli isolani honduregni. Alessia e Jonathan avevano resistito fino all’ultimo passaggio quando al “tre” di De Martino sarebbero dovuti rimanere appesi solo con una mano.

L’esperto di moda è stato molto preciso nel rispettare le consegne e appena ha sentito “tre” ha levato una mano cadendo all’istante. La Mancini, invece, non aveva ancora lasciato. Dal fermo immagine si vede bene che era aggrappata alla corda con entrambe le mani. E’ stata questione di un attimo ma la prova, secondo molti telespettatori che hanno denunciato l’irregolarità commessa dall’ex velina, andrebbe ripetuta o annullata come fu quella di Marco Ferri il “doppiococchista” e Amurys. A maggior ragione, andrebbe ripetuta in quest’occasione: si tratta di un’immunità importantissima visto che al televoto poteva esserci Alessia e non Jonathan. Cosa deciderà la produzione Magnolia?