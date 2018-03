Morali-Perrotta, sfogo contro l'Isola dei Famosi

Da diverse settimane, Elena Morali e Rosa Perrotta vivono in completa solitudine sull’isola che non c’è, una sorta di ultima spiaggia dell'Isola dei Famosi. Vanno d’accordo ma la mancanza di relazioni con altre persone si sta facendo sentire. Le due naufraghe dell'Honduras tendono molto a parlare del gruppetto capeggiato da Alessia Mancini, la più tagliente è Elena: “Sicuramente in nomination ci saranno la Cipri, Simone e forse Nino. Povero Simoncino”. La bella fidanzata del comico Scintilla non sa di essere stata già dimenticata per Francesca. La Perrotta ha ribadito che Alessia, Amaurys, Nino e Bianca sono molto strateghi. Poi si è lasciata andare a una considerazione più generale sull’esperienza all’Isola: “Sai, stavo pensando che quando torno, voglio stare una settimana da sola, ancora senza cellulare e senza vedere nessuno. Riabituarmi con calma, mi sembrerà tutto così frenetico” e la Morali tra il serio e il faceto: “Io invece non credo a chi dice ‘ah l’Isola mi ha cambiato, che esperienza di vita, apprezzerò le piccole cose, ma de che? Francesca mi diceva che non si sarebbe truccata più come prima, non ci credo. Io apprezzerò di più il mio parrucchiere”.