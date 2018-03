Isola dei Famosi, naufraghi in festa per il pesciolino della Cipriani

Festa grande per il pesciolino catturato da Francesca Cipriani, concorrente molto forte dell’Isola dei Famosi. La bionda showgirl è andata a pescare con Simone Barbato e per la prima volta in vita sua ha pescato un pesciolino: “Ma proprio uno scorfano?”

Simone Barbato ha un debole per le bionde: prima Elena Morali, poi Francesca Cipriani, a seguire Valeria Marini e ora di nuovo Francesca Cipriani. “Andiamo a pescare? Dai” le ha detto visibilmente felice di poter passare un po’ di tempo da solo con la bella naufraga. Questa volta Francesca ha preso all’amo un pesce ed è stata subito festa grande: “Tutti i pesci vengono a galla! Ce l’ho fatta. Che cos’è?”, Simone entusiasta approfitta per darle un bacio e commenta: “Hai visto che ce l’hai fatta? E’ uno scorfano”, “Ma come? Proprio uno scorfano?”, “Che denti aguzzi, non riesco a staccare l’amo. Hai diritto a mangiare il tuo scorfano”. E quella poco convinta: “No, no mangiatelo tu lo scorfano”, “Brava Franceschina, brava. Il tuo primo pesce”. Barbato, l’omino che sussurrava a ogni specie animale, racconta: “Avevo 10 anni quando mi portarono a pescare per la prima volta. Presi un’arborella. Il primo pesce della vita è sempre un’emozione”. Di ritorno all’accampamento, la Cipriani lo mostra orgogliosa all’ape regina Alessia Mancini: “Guarda ce l’ho fatta” e lei: “Oggi non ti si può dire niente. Hai cucinato un ottimo riso e hai pure preso un pesce. Giornata top”. Complimenti anche da Bianca Atzei e Amaurys Perez.