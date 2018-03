All'Isola dei Famosi, tutti contro tutti. E Amaurys esplode contro Barbato

Liti furiose (a favore di telecamera?) in Honduras. I naufraghi sono noiosi per tutta la settimana, poi arriva il giorno della diretta e i conflitti deflagrano. Amaurys contro Simone Barbato, gran provocatore, Francesca Cipriani e Alessia Mancini contro Nino Formicola.

Nino non ha alcuna fiducia in Francesca, ritiene che sia una scansafatiche e che non sappia mantenere il fuoco specie quando si tratta di cucinare il riso.“Se soffia il vento, il fuoco si alza, lo sanno anche i bambini. Solo che tutte le volte che succede qualcosa mentre lei cucina, lei dice ‘Ma Nino!’ e Francesca che non aveva preso bene la nomination di martedì scorso: “L’esaurimento di Nino è in arrivo! Basta una piccola sciocchezza e scatta come una molla. È quasi andato. Lo stiamo perdendo!”. Ad avercela con Nino Formicola è anche Alessia Mancini che in un confessionale prova a mettere Nino in cattiva luce: “Qualche sera fa, Nino, Franco ed io ci siamo trovati davanti al fuoco. Dal pranzo con Valeria Marini, io avevo preso un pezzo di pane e Nino tre. Abbiamo pensato di farli un po’ abbrustoliti. Io ho mangiato il mio pezzo credendo che Nino, visto che ne aveva tre, ne potesse offrire uno a lui”. La Mancini ha trovato il comportamento di Nino egoistico e “senza umanità”, ma il comico ha negato: “Ho chiesto a Franco se lo voleva e mi ha detto di no”.

Il personal trainer dei vip non ha però confermato la versione del comico. Resta però un mistero perché Alessia (che come detto da Rosa mangia molto più di quanto non sembri) non abbia comunque offerto “umanamente” un pezzo del suo pane all’amico Franco senza puntare il dito contro gli altri.

Alta tensione tra Simone Barbato e Amaurys Perez. Il pallanuotista è tornato dalla pesca e si è arrabbiato perché Simone e Francesca non avevano pulito la pentola dove riporre il pesce che aveva preso per sfamare tutti. Il mimo, che sta cercando di far perdere le staffe a uno degli uomini così da farlo uscire dall’Isola dei Famosi, ha aspettato l’attimo giusto e attaccato Amaurys: “Volevo dirti una cosa: il fatto che tu prendi qualche pesce, non puoi con arroganza venire a dire che dobbiamo pulire la pentola, in quel modo. Uno noi non sapevamo che la pentola era sporca”, Perez è esploso: “Hai aspettato che arrivassero le telecamere per dire queste cose? Che gioco stai facendo? Tu con me hai chiuso! Tu sei un opportunista perché questa cosa è da maligno, sei poco uomo!”.

In confessionale il tenore ha detto serafico: “Le accuse che mi hanno fatto sono completamente fuori luogo e penso che quello che hanno detto a me sono loro. Non sono assolutamente opportunista, non sono falso, quello che pensavo l’ho detto in faccia al signor Perez”. Anche la Cipriani ha colpito Amaurys in confessionale: “Si è appigliato ad una pentola sporca dicendo che io e Simone dovevamo lavarla. È un attacco stupido, fuori luogo e sta cercando di mettermi in cattiva luce per farmi uscire dal giocoLo vedo molto nervoso, il cerchio si stringe e c’è chi scalpita per poter vincere e avere il premio Nobel dell’Isola dei Famosi”.