Valeria Marini ha lasciato l’Isola dei Famosi. La sex bomb italiana è sbarcata in Honduras pochi giorni fa per rivitalizzare il gruppo di naufraghi alla ricerca della celebrità perduta. Nel giro di qualche ora ha rivoluzionato l’ambiente. Tanto seducente quanto schietta ha travolto il piattume isolano.

Jonathan Kashnian si è subito chiesto se fosse una concorrente a tutti gli effetti, Nino Formicola è rimasto guardingo, Amaurys l’ha presa sul ridere, mentre Simone Barbato si è ringalluzzito. Fredda l’accoglienza delle naufraghe, in particolare Alessia Mancini che ha subito litigato e Francesca Cipriani che l’ha presa in giro più volte nonostante il chiarimento. Entrambe vogliono vincere e vedevano la Marini come fumo negli occhi (non quello di Monte, per carità!). Temevano che potesse essere un ostacolo insormontabile per la finale.

Alessia Marcuzzi era stata chiara: si trattava di un’incursione dal tempo indeterminato. E così è stato, magari con un paio di giorni d’anticipo sulla messa in onda della puntata. Valeria Marini, infatti, dopo aver cucinato il riso, pulito la spiaggia ed essersi bruciata la pelle bianco latte, ha lasciato Playa Dos e l’Honduras. Sarebbe già rientrata in Italia: c’è chi giura di averla vista sfavillante a una serata.

A conferma, il video postato poco fa sul profilo Instagram di Valeria Marini: sale in elicottero e saluta sorridente per la felicità di non dover più confrontarsi con la banda di isolani. Smentita invece la circostanza che avesse un cellulare. Seppur per poco tempo è stata una naufraga impeccabile, ad aggiornare i suoi seguitissimi profili social e postare video della singolare avventura era il team Marini. Peccato che non fosse una concorrente, con lei sarebbe stata un’altra Isola dei Famosi.