La ricompensa e poi la rivelazione all'Isola dei Famosi, così Valeria Marini ha salutato i naufraghi

Un comunicato Mediaset conferma che Valeria Marini ha già detto addio all’Isola dei Famosi e che domani sera, durante la decima puntata, rivelerà dettagli inediti sulla sua avventura lampo.

La Marini ha provato a riconciliarsi con Francesca Cipriani ma è più una tregua che una vera pace. Con Alessia Mancini, invece, è scattato subito lo scontro. Nel comunicato Mediaset si legge: “La “sirena” Valeria Marini torna in Italia, avrà portato a termine la sua “missione speciale” da ex naufraga? Sicuramente, ha provato a riconciliarsi con Francesca Cipriani – le due hanno un passato “in comune” – ma le braci non sembrano essersi spente definitivamente. E, come nello stile della Marini, si toglierà qualche sassolino dalle scarpe anche rispetto agli altri naufraghi conosciuti questa settimana”.

D’altra parte nel daytime si era visto che lo spirito dell’Isola dei Famosi aveva chiesto a Valeria Marini di superare una prova ricompensa. Ha dovuto indossare un vero e proprio costume da sirena e nuotare fino a un cilindro per recuperare il messaggio della ricompensa. Jonathan ha osservato: “Per la prima volta ho visto tutte le donne collaborare”. Una volta recuperato il messaggio, la Marini ha svelato che si trattava di un pranzo luculliano e soprattutto: “Sono felice di aver condiviso con voi quest’esperienza, ma avrete capito che non sono una nuova concorrente, vi ho fatto solo una sorpresa e vinca il migliore”. Gli isolani si sono accomodati a una tavola imbandita e hanno mangiato a quattro palmenti. Tanto veloce da sentirsi male. E Jonathan: “A pranzo leoni, dopo pranzo c***i”. La Cipriani si è perfino sentita male: “Non parlatemi di cibo per i prossimi anni. Ho visto San Pietro che voleva darmi le chiavi”. E le è scappato un ruttino. Poche ore dopo ha cucinato il riso per tutti.

Il più dispiaciuto per la partenza di Valeria Marini era Simone Barbato, mentre Amaurys ha ricaricato le batterie grazie all'ondata di allegria di Valeria. Le più sollevate erano Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Alessia Mancini. In confessionale, la Marini ha dichiarato di essere stata accolta con grande calore da tutto il gruppo e di tornare in Italia felice per un’esperienza che leva lo stress: "W l'Isola".