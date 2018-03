Isola dei Famosi, asse Mancini-Cipriani per fare fuori Valeria Marini

Valeria Marini al centro dell’Isola dei Famosi. La sua fisicità ha conquistato Simone Barbato, mentre il suo carattere schietto ha portato scompiglio tra le donne di Playa Dos. Bianca Atzei si gioca la carta “dolcezza”, mentre Francesca Cipriani e Alessia Mancini non riescono a digerire il suo ingresso. Dopo la lite notturna per il fuoco tra Valeria, Alessia e Francesca a suon di botta e risposta del tipo: “Non rompere le scatole”, “Quanto sei simpatica” e “Fammi dormire, cerca di essere educata”, la mattina seguente Francesca Cipriani è andata di corsa a informarsi da Alessia Mancini su cosa fosse successo: “Non ho capito perché urlavate” e la Mancini: “Mi ero svegliata e avevo visto il fuoco mezzo spento. Lei si era appisolata e io per riavviare la fiamma ho mandato involontariamente il fumo nella sua direzione. Si è svegliata brontolando e mi ha detto che non dormiva” e l’ex pupa: “Se uno guarda il fuoco non deve dormire”. Alessia è stata più diplomatica: “L’importante è che il fuoco non si spenga. Uno può pure appisolarsi un attimo, non è un problema. Ma lei ha iniziato a urlare” e la buona Mancini riferisce le parole esatte facendo il verso alla giunonica showgirl: “Cos’è questo fumo, cosa stai facendo? Lo devo fare io. Stavi facendo ripartire la fiamma? Cosa vuoi dire? Che il fuoco si è spento perché io stavo dormendo?” e giù a ridacchiare: “Poi mi ha detto tutte le cose che dicevano gli altri che sono usciti e ha continuato dicendo che se si fosse spento il fuoco non avrebbe certo chiamato me ma Nino che è capace o Franco o Bianca che è più carina, dolce e gentile di te. E io: "lo so che è dolcissima non a caso è mia amica’”.

Francesca Cipriani ha sbeffeggiato la Marini, dimostrando ancora una volta di giocare a fare la finta svampita davanti alle telecamere, e ha aggiunto: “Non ci potevano mettere uno gnocco invece di lei?”. Più tardi, Amaurys rinvigorito dalle gentili attenzioni della Marini, riuscirà a fare un'ottima pesca e la Cipriani tira una frecciatina a doppio senso: "Valeria porta fortuna, porta pesce, ahahah". Per fortuna non avranno tempo di strapparsi le extension: martedì sera c’è la decima puntata dell’Isola dei Famosi.