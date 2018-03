Valeria Marini spaventa i naufraghi dell'Isola dei Famosi. E con la Cipriani non c'è tregua

Valeria Marini doveva movimentare l’Isola dei Famosi e in uno, due, tre giorni ha fatto più confusione di tutti i naufraghi messi insieme. Dopo il litigo con Alessia Mancini, ecco il “cornacchia scornacchiata” a Francesca Cipriani.

Durante il turno del fuoco, Valeria Marini e Alessia hanno avuto un battibecco, il tono di voce un po’ alto della showgirl ha svegliato la Cipriani che ha rimproverato il suo idolo e la capetta: “Siate educate, abbassate la voce. Qui c’è gente che vuole dormire”. L’ “amica delle donne”, Valeria, non ha chiesto scusa, anzi ha rilanciato: “E quando la alzi tu la voce? Sembri una cornacchia scornacchiata, una tarantola. E su dai, basta adesso. Non ho alzato la voce, stavo rispondendo”. E menomale che avevano chiarito. Valeria Marini ha innervosito il gruppo in Honduras perché temono che possa essere davvero una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. Non sanno che martedì prossimo, la giunonica showgirl ha intenzione di annunciare che la sua missione è finita ed è pronta a tornare in Italia. Un vero peccato visto che ha portato il sale e pepe che manca a quest’edizione di "morti di fama".