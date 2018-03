Niente macchina della verità sull'Isola dei Famosi, Craig Warwick si dà malato

Corna, canne, macchina della verità. Barbara D'Urso, a "Domenica Live", rivolta come un calzino tutte le polemiche intorno all’Isola dei Famosi, ma Craig Warwick dà forfait e presenta un certificato medico. Come a scuola, peggio che a scuola. L’angelico Craig dalla parlantina diabolica doveva sottoporsi alla macchina della verità perché aveva smentito Eva Henger sul "canna-gate". Ma di lui non c’è traccia, anzi sì. Ha mandato a Barbara da Cologno, un certificato medico, di quelli che sventoli a scuola per saltare l’ora di ginnastica. La conduttrice legge: “Cara Barbara, la dottoressa che mi ha visitato, trova che le mie condizioni siano peggiorate, devo evitare fonti di stress fisico e psichico. Sono certo che capirai. A presto”.

Gli ospiti rumoreggiano e la D'Urso lo prende in giro con nonchalance: “Perché fate così, lo so che non è mai in studio quando deve fare la macchina della verità ma magari ha bisogno di riposo e martedì starà di nuovo bene. Succede, recupererà per il prime time come è giusto che sia”. In realtà, Warwick è rimasto fregato dal suo stesso coraggio da cuor di leone perché la D’Urso rivela: “Nadia Rinaldi è qui ed era pronta a sottoporsi alla macchina della verità, ma non ci sarà. Diciamo che si è fermata alla dogana. Io “navigo” a vista. Ci è stato deciso di aspettare gli sviluppi, non so quali precisamente. Non mi chiedete altro perché non lo posso dire. Così è, non possiamo fare domande sull’argomento. Quindi chiudiamo il canna-gate per ora”.