Corna all'Isola dei Famosi, la moglie di Amaurys si infuria e la Capriotti minaccia: "Denuncio Warwick"

Chi sono i due traditori dell'Isola dei Famosi? A "Domenica Live" si cerca di fare chiarezza e spunta l'ipotesi che la voce sia stata creata ad arte per distogliere l’attenzione dal "canna-gate” su cui Mediaset ha imposto lo stop. E Barbara D'Urso legge in diretta una lettera di Angela Rende, la moglie di Amaurys: "Mio marito non mi ha tradito. Ci sta crollando il mondo addosso. Sono pronta alle vie legali".

Monica Setta ha lasciato casa Warwick ed è in studio: "Ho chiesto scusa per la scorsa domenica, mi sono rivista e non mi sono piaciuta. Io però ho solo riportato un rumor. Craig ripeteva: è lei, lei, non Alessia. Quindi sì, ha lasciato intendere. Anch’io sono rimasta stupita perché ho simpatia per Cecilia". La stessa Capriotti, molto più protagonista nel post-isola che in Honduras, ha portato a Sua Signora da Cologno Monzese, un messaggio in cui Craig le chiede scusa e ritratta: “Ho parlato con lui prima della puntata dell’Isola e mi ha detto che intendeva dire sì, Cecilia ha dormito accanto ad Amaurys, non ci dormiva Alessia. Ha voluto chiarire faccia a faccia. E mi ha pure detto che la Cucinotta lo ha aiutato a scrivere il messaggio per me. Il suo no comment significava non aver interesse a entrare in queste cose”. Filippo Nardi è scettico: “Io sono di madrelingua inglese e quel no comment era una provocazione".

La Capriotti giura sulla figlia di non aver avuto rapporti con Amaurys e spunta un nuovo fuori onda (cominciano a essere un po' troppo simili a quelli "rubati" di Striscia la Notizia, nda) in cui la naufraga dice: "Craig è impazzito. Io mi rivolgo all’avvocato. Te lo giuro potessi morire, sono amica della moglie, in questi giorni mi chiama piangendo. Io non c’entro, però non posso mettere la mano sul fuoco su Rosa o Alessia. Sporca la mia immagine, lo denuncio. Informare Amaurys? Per carità. Diventa aggressivo e rischia la squalifica".

Al rientro in studio, Vladimir Luxuria ritiene che il naufrago debba essere informato, ma Cecilia è contraria: “A livello psicologico è provato e può compromettere la sua permanenza all'Isola. Non sarebbe giusto”. Intervengono Paola Di Benedetto e Filippo Nardi: “Ce la mettiamo noi una mano sul fuoco su Rosa e Alessia. Non c’è un minimo di verità”.

Barbara D’Urso legge la lettera inviatale dalla moglie di Perez: “Ho deciso di scrivere una lettera (…) Come ben sai da qualche settimana, Amaurys, io e la mia famiglia siamo rimasti coinvolti in una ben triste storia dove si ipotizza e qualcuno sostiene che Amaurys mi abbia tradita con un’altra concorrente. (…) Io sono certa al 100% che non abbia fatto nulla. Credimi se ti dico che ha avuto tante occasioni e mi ha portato sempre pieno rispetto e fedeltà. Lo sostengo e lo sosterrò con tutta me stessa (…). Un conto sono le critiche e un conto è colpirlo al cuore di ciò che gli è più caro: la famiglia. Sono provata e non auguro a nessuno quello che mi sta succedendo. (…) Ho sempre il timore che un compagno di giochi possa dire ai miei cuccioli che il padre ha tradito la madre (…) un tetto solido che si sbriciola sulla tua testa senza alcun motivo. Ti chiedo di non permettere più a nessuno di diffamare mio marito su un argomento inesistente come questo”. E minaccia azioni legali per eventuali nuove calunnie.

Ecco la svolta nel caso “corna-gate”. Cecilia sostiene: “Qualche cretino (in verità il primo a parlarne fu Alfonso Signorini, nda) si è svegliato e ha detto spostiamo l’attenzione dal canna-gate alle corna e ci sono finita di mezzo io e poi Amaurys”. La giornalista Monica Setta le offre una spalla: “Per il mio mestiere ho riflettuto sulla vicenda. Craig voleva dire che c’è stato un tradimento sull’Isola, ma magari non era Amaurys con Cecilia o Rosa o Alessia”. E la D’Urso: “Sì, qualcuno ha messo in giro questa voce però i protagonisti sono diversi. Deve aver sbagliato il protagonista maschile e femminile”. Ma quanto è misteriosa quest'Isola dei Famosi.