All'Isola dei Famosi Franco Terlizzi dimagrisce e Bianca Atzei ingrassa

È cosa nota che l'Isola dei famosi con le sue privazioni faccia dimagrire i naufraghi abbandonati in Honduras. Un pugno di riso, tanto cocco e qualche prova ricompensa per tirare avanti giorno dopo giorno. Anche quest’anno tutti i concorrenti del reality show, hanno perso peso. Tutti tranne una. Franco Terlizzi è dimagrito di una taglia e mezzo ed è felicissimo: “Voglio tornare a essere sexy per mia moglie, solo per lei” ha detto il personal trainer dei vip a Nino e Amaurys, a loro volta più asciutti di prima.

Francesca Cipriani non è ancora “ossa e protesi” come disse qualche tempo fa però è dimagrita di 10 kg. Anche Rosa Perrotta ha perso tanto, ben 8 kg, mentre Elena Morali, sua compagna sull'Isola che non c’è, sembra aver buttato giù 2-3 kg ma partiva da un fisico molto tirato. Alessia Mancini è più o meno uguale anche se più scavata in viso. Jonathan ha eliminato un paio di kg e Simone Barbato ha visto diminuire la pancetta. L’unica ad essere ingrassata di 1 kg è Bianca Atzei, tuttavia la faccia è molto più ossuta di un paio di mesi fa. In una delle prossime puntate, i naufraghi faranno la prova dello specchio "prima e dopo".