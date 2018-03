La figuraccia di Daniele Bossari all'Isola dei Famosi. Il regista conferma: "Ha gli auricolari"

Nessun mistero dietro l’auricolare di Daniele Bossari. Parola di Roberto Cenci, regista dell'Isola dei Famosi. "Striscia la Notizia" aveva accusato l'opinionista Bossari di indossare l’auricolare per ascoltare e ripetere le indicazioni della produzione. E per questo lo aveva soprannominato "Ambro" (ricordando la giovanissima Ambra Angiolini pilotata dagli auricolari ai tempi di Non è la Rai).

Il regista del reality show Roberto Cenci, ha fatto chiarezza. Ospite del programma “Ultime dall’Isola” su Mediaset Extra, Cenci ha spiegato che l’auricolare c’è ma serve a dettare i tempi della diretta, della pubblicità, dei “neri” e dei rientri in studio: “Dietro l’auricolare di Bossari non c’è nessuno. Gli autori hanno dato l’auricolare a Daniele solo per gestire meglio i tempi televisivi visto che sia Bossari sia Mara Venier intervengono spesso durante la diretta. Fosse stato per me non l’avrei utilizzato ma alla fine si è rivelato inutile perché io stesso intervengo molto in puntata e Daniele tende a tenerlo sempre in tasca".

Quindi non ci sarebbero domande “telecomandate” come sostenuto da Eva Henger e Striscia la Notizia. Tuttavia, c’è da precisare che nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi, in cui Bossari incalzò Eva chiedendole perché non avesse parlato subito, ma solo dopo la nomination, l’opinionista aveva l’auricolare correttamente inserito nell’orecchio e non risulta che Mara Venier, l’altra opinionista, ne faccia uso. Perché non lo indossa se è uno strumento finalizzato a non sbagliare i tempi televisivi?