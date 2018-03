Isola dei Famosi, Simone Barbato dichiara guerra a Jonathan

Sull'Isola dei Famosi, Simone Barbato, il mimo con il vizio di cantare all'alba, ha deciso di giocarsi la carta del provocatore: prima cerca di far perdere le staffe a Franco Terlizzi in cerca di un chiarimento in merito all'accusa di essere un violento, poi tende lo stesso tranello a Jonathan: "Non ti esponi mai, sei uno stratega, fatti i fatti tuoi".

Dal ritorno della prova per il mejor (si giocheranno la collana Jonathan e Alessia Mancini), Jonathan chiede ai naufraghi se secondo loro Valeria Marini è una concorrente a tutti gli effetti. Per Nino: “Una risposta sincera? Non saprei cosa dirti”. Per Simone: “Sinceramente concorrente o non concorrente a me non cambia niente. Se rimane, io sono contento. Se c’è una persona in più fino alla fine, per me va bene”. Jonathan dice: “Anch’io” e Barbato lo stuzzica: “Non appropriarti delle mie parole”. Quello meravigliato: “Non ho usato le tue parole”. “Hai detto anch’io dopo che ho fatto tutto il discorso”. “Ma l’ho detto già ieri che ero felice”. E Barbato insiste: “Però stai facendo 1.500 domande”. “No, sono curioso. Ma Simone siamo qua, cosa abbiamo da fare se non cucinare riso, pescare e fare illazioni su quello che succede nelle nostre vite?”. A questo punto, Simone gli si piazza davanti: “Allora dimmi tu un po’ qualcosa che non parli mai”. “L’isola è grande, c’è il pontile se ti dà fastidio che parli vai in fondo”. Barbato mette il carico per farlo esplodere: “Non ti ho mai visto così stizzito”. “Non sono stizzito, dici sempre parla un po', tu canti e io non ho niente da ridire”.

In confessionale Simone attacca: “Vuole sempre sapere quello che pensano gli altri però non dice mai quello che pensa lui. È proprio stratega in questo, dovrebbe farsi un po' di più gli affari suoi”. Mentre Jonathan: “Non ho davvero niente contro di lui, mi dispiace, mi guarda un po’… non so, bisognerebbe chiederlo a lui. Se qualcosa gli dà fastidio, può venire a parlare con me”. Il comportamento irritante e indisponente di Simone nasce dalla convinzione di essere il preferito del pubblico. In puntata, infatti, gli hanno fatto credere di essersi salvato prima di Jonathan. In realtà, il meno votato è stato proprio l’esperto di moda: 8% di voti contro il 36% di Barbato e il 56% di Marco Ferri. Barbato è in nomination con Franco Terlizzi e Francesca Cipriani. Si giocherà probabilmente l’eliminazione con il personal trainer dei vip.