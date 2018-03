Taglio e cucito sull’Isola dei Famosi, Elena Morali e Rosa Perrotta scatenate contro i naufraghi

Rosa Perrotta e Elena Morali masticano amaro sull’ “isola che non c’è” per i concorrenti ancora rimasti in gara. Non riescono a farsene una ragione dell’eliminazione di Marco Ferri e Paola Di Benedetto dall'Isola dei famosi.

“Alla fine rimangono Nino, Bianca, Alessia” dice la Perrotta e la Morali: “Bianca che ha fatto la finta piangendo e Franco? Che finge di essere povero e nello zaino ha tutti i vestiti firmati? Non li capisco”, “Io capisco come ragionano, ci sono stata insieme ma ognuno fa la sua vita e non arò mai come loro”.

Elena si dimostra cattivella: “E Nino che crede di arrivare in finale e di far ripartire la sua carriera diventando il comico numero uno d’Italia? Ha fatto solo un reality, loro non si espongono, sono così presi da questa foga di dover vincere che gli auguro di arrivare tutti in finale. Sono persone che finito il programma gli viene un colpo” e Rosa: “Eh, ma vince uno solo”.