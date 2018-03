Valeria Marini prende il toro per le corna: chiarisce con Francesca Cipriani la cacciata da “Casa Signorini” e conquista i naufraghi dell’Isola dei Famosi con il suo carisma. Il più ammaliato dal suo charme è Simone Barbato.

“Bentornate” è il caloroso saluto che riserva a Francesca Cipriani e Alessia Mancini di ritorno da Isla Bonita. La Cipriani è sorpresa: “L’ho vista tranquilla, sorridente, come se niente fosse”. Subito dopo è la Marini, a favore di telecamera, ad affrontare l’argomento: “A chiarezza di quella cosa che tu mi hai detto in studio, ti ricordi ‘adesso sono contenta che mi parla’. A parte che io non ho mai detto ‘o io o lei’, sono amica delle donne, io non ho nulla contro di te, anzi. Tu hai sempre detto che sono il tuo idolo”, “Vero ho sempre detto cose belle di te, ma quel giorno mi è caduto l’idolo” replica la Cipriani ma la Marini: “Io ho solo detto che volevo evitare di parlare di un argomento che era un gossip che non mi interessava (Cottone, ex marito di Valeria ed ex della Cipriani, nda), che voglio dimenticare. Quindi adesso chiedimi scusa”. Francesca scoppia a ridere ma non chiede scusa. “Il tuo idolo c’è sempre?” dice Valeria e quella: “Sì, sì”. In confessionale la Marini si dirà convinta di aver chiarito (“sono sempre il suo idolo”), meno sicura la Cipriani: “Io l’ho detta, cerchiamo di accantonarla, ora lei è qui, vediamo come si comporterà”.

Subito dopo la puntata, Valeria Marini si è confrontata con gli isolani: “Mi sembra di capire che Alessia è bella tosta”, “Sì, molto tosta” risponde Jonathan, “E Simone?”, “Vive in un mondo tutto suo, è un po’ particolare” afferma Nino. La Marini ci ha visto giusto: “Non lo so a me in certi momenti ha dato l’impressione di recitare, per esempio quando ha fatto quella sparata a Jonathan, scusate, ma sembrava un’altra persona. Una voglia di protagonismo suo (e la Atzei “esagera”), da una parte è un cucciolo, bravo, talento della voce, dall’altra si chiude nel suo mondo. Due persone completamente diverse”. Va verso la tenda per dormire, rigorosamente in sottoveste con mascherina sugli occhi, e torna indietro: “Ma avete visto come dorme Simone? Sembra un morto”, Bianca e Jonathan: “Ma si sveglia la notte e canta”, Nino: “E’ inquietante”, Franco: “E’ una persona strana”, “E’ particolare, secondo me non è nemmeno di questo mondo, sembra un folletto. E te lo dice una che sembra un cartone animato”. La mattina successiva, la Marini in micro bikini canta e Simone ha gli occhietti a cuoricino che Elena e Francesca scansateve proprio. Jonathan lo nota: “Simone non la guardare così…oddio come la guarda”, la Atzei gli fa eco: “Lo vedo bello ringalluzzito” e infatti in confessionale il mimo ammette: “Esteticamente come fa a non piacere Valeria. E’ una bellissima donna, piacevole e attraente”. La Marini lo prende in giro: “Ma lo sai che stanotte parlavi? Valeria ti voglio, ti voglio, mi fai impazzire” e quello: “Assolutamente non so cosa ha tirato fuori la mia bocca”.

Valeriona svolge bene la sua missione: provoca per avere una reazione da questi naufraghi fin troppo diplomatici. “Secondo me Simone lavora molto di strategia” dice a Franco, in nomination insieme allo stesso Barbato e Francesca, che replica: “Per me può andarsene a fare in c**o dopo quello che ha detto” e quella: “Anche Francesca l’ha detto apposta perché siccome stanno in nomination cercano di farti apparire come non sei”, “E allora pure lei se ne va a fanc**o. Non voglio più avere a che fare né con uno né con l’altro” e giù una risatina di Valeria. In confessionale anche Franco rivela di essere rimasto affascinato dalla showgirl: “E’ una donna stupenda, semplice, non è affatto vero che se la tira come ha detto Francesca. Ha una NASCIALAS (nonchalance, nda)”.