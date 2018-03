"È colpa della Mancini", in un fuorionda Ferri rivela perché ha lasciato l'Isola dei Famosi

Marco Ferri è l’ultimo eliminato dell’Isola dei Famosi. Ha lasciato dopo aver rifiutato la seconda chance cioè l’“isola che non c’è” dove vivono Elena Morali e Rosa Perrotta. In un fuori onda ha rivelato tutta la sua amarezza: “Non ne potevo più, dovevo stare sempre agli ordini di Alessia” e la Perrotta: “la setta è riuscita a fare fuori i migliori”.

Martedì sera, dopo l’eliminazione al televoto, Ferri è stato trasportato su isla bonita dove ha riabbracciato Rosa ed Elena. Da subito si è dimostrato restio a proseguire l’avventura in Honduras, ma in un fuori onda si è sfogato con le compagne d’avventura: “Non ne potevo più, mi hanno stancato. Per fare un po’ di riso devi alzare la mano e ottenere il via libera di Alessia che comanda tutti. Non ti lasciano libero di far niente e poi sono attaccati a tutto, sempre in polemica. Mi hanno levato la voglia di vivere quest’esperienza, non mi divertivo più” e Rosa: “Diciamo tutti la stessa cosa”. Marco Ferri sottolinea: “Se avessi superato il televoto ce l’avrei fatta a resistere perché non sono uno che molla, ma così accetto la decisione del pubblico”. Dopo aver salutato le isolane: “Vi auguro di andare avanti il più possibile (non di vincere perché sa che non saranno loro a trionfare, nda), va via e Rosa piange: “I migliori li hanno fatti fuori tutti, che rodimento, non puoi capire. Che senso d’ingiustizia…Io avevo visto che era stremato. E’ un bravissimo ragazzo, è stata una delle scoperte più belle di quest’isola. Io pregavo affinché non fosse lui l’eliminato”, le fa eco Elena, messa al corrente che Simone Barbato si è buttato nelle braccia amiche di Francesca Cipriani: “Vedere Marco che molla è una roba incredibile. Esce con dignità, è un signore, pensavo fosse lui il vincitore dell’Isola”.