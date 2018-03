Droga all'Isola dei Famosi, Samantha de Grenet conferma i festini: "Circolavano alcool e fumo"

Samantha De Grenet si aggiunge al coro degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi che sostengono l’uso di marijuana e alcool da parte di alcuni concorrenti del reality nei giorni di reclusione in albergo prima dell’effettivo inizio del gioco. Le nuove ammissioni a Striscia la Notizia.

Alle parole di Giulia Calcaterra, Rocco Siffredi, Massimiliano Ceccherini, si sono aggiunte anche quelle della De Grenet, amica di Alessia Marcuzzi. L’ex naufraga ha confermato a Valerio Staffelli: “Circolava alcool e fumo anche nella nostra isola, nell’albergo dove eravamo reclusi per diversi giorni. E’ facile procurarsela. Facevano festini e più di una volta hanno creato problemi alle persone della produzione che si dovevano occupare di noi. Quando Ceccherini nel suo modo divertente dice "tutti i naufraghi" non mi sta più bene. Erano alcuni naufraghi. Non mi va bene perché mio figlio si gira e mi chiede se ho fumato anch’io. E non è così. Non ho niente contro chi fuma una canna ogni tanto, ma non sempre, tutti i giorni mettendo in difficoltà la produzione e l’organizzazione. Le persone erano così in difficoltà che hanno chiamato persone sopra di loro, sono venuti e si sono raccomandati. Hanno precisato che era vietato bere, fumare, ma niente. E si tratta di gente maggiorenne. E’ diverso quando sconvolgi la vita di altre persone, mettono in difficoltà un’intera produzione”.

La tesi di Striscia la Notizia è che la marijuana è nel format del reality e che Alessia Marcuzzi lo sapeva molto bene: “Saranno ripresi anche prima dell’isola a loro insaputa perché pare che le cose peggiori succedano prima, sai tipo 100 giorni al diploma” disse in un’intervista a Silvia Toffanin.