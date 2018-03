All'Isola dei Famosi Marco Ferri in crisi ruba un cocco. E scoppia la polemica

Marco Ferri, il bel naufrago dell'Isola dei Famosi, è sempre più in crisi e isolato dal gruppo. Ciliegina sulla torta: una brutta figura per aver nascosto un cocco. A far la spia, è stata Bianca Atzei, mentre Alessia Mancini dubita della bontà del gesto riparatore da parte dello stesso Ferri: un cocco riparatore.



Le onnipresenti Alessia Mancini e Bianca Atzei hanno contato le lumache e si sono lamentate: “Undici a Simone e dodici a noi, da dividere in due”. “Sembra che ti voglio rubare il cibo da bocca. Non me ne frega niente, prenditi le mie lumache”, “No è una questione di principio”. “Principio di cosa? Hai sempre qualcosa da dire, è una vergogna litigare per queste stron***e” replica Ferri che però viene sgamato da Bianca: “Sono vergognose altre cose, Marco, come il cocco che avevi in mano e che hai preso di là. Dov'è finito? Quando sei tornato non ce l’avevi più”. Il giovane scoperto ha ammesso: “L’ho messo di là Volevo dividerlo con le persone che mi stavano vicino stanotte”. E il gruppo con Amaurys in testa è insorto: “No, non va bene, non l’accetto. Dividiamo tutto. Per queste cose divento matto”. Bianca: “Non capisco il gesto di portarlo nel bosco”. “Per berlo di notte con tutte le persone con cui mi faceva piacere condividerlo”. E sempre Amaurys: “Al gruppo quando lo dicevi? Mercoledì?”.

Franco Terlizzi è il meno aggressivo: “Chiedi scusa, hai fatto una ca**ta”. Più tardi la Atzei fa la spia al gruppo: “Io ho visto che prendeva il cocco e gli ho chiesto stai andando a fare la pipì? E lui sì. Io sono rimasta sconvolta. E’ andato nel bosco e poi è tornato con le mani vuote, senza cocco”. Nino Formicola però lo difende: “E’ stata una leggerezza, non credo che volesse mangiarlo da solo ma che volesse fare il fighetto e offrirlo come un dito di whisky a mezzanotte”.

Il giorno dopo, Ferri è abbattuto: “Non riesco a perdonare me stesso né per il gesto, né per il modo in cui è venuto fuori davanti al gruppo, sento che con questa cosa ho perso di credibilità”. Per rimediare, è andato a caccia di cocchi: “Vi volevo dire una cosa, mi sento un deficiente e così mi sono arrampicato e ho preso un cocco per ciascuno di voi. Era il minimo che potevo fare”. Tutti lo ringraziano sorridenti, ma mentre Amaurys afferma: “È stato un gesto elegante, ha chiesto scusa, è un bravo ragazzo”. Alessia Mancini instilla il dubbio: “È stato un gesto di scuse, spero che non fosse semplicemente una captatio benevolentiae”.