All'Isola dei Famosi la mazzata di Alessia Mancini Franco Terlizzi. E lui chiede scusa

Dove c'è Alessia Mancini, c'è polemica. All'Isola dei Famosi l’ex velina entra in tutte le discussioni. Al giorno numero 55, se la prende con Franco Terlizzi confermando la teoria di Rosa Perrotta, secondo la quale il prossimo nel mirino della "setta" è proprio il personal trainer dei vip.



Franco ha protestato per la puzza dei resti del pesce chiedendo di seppellirli sotto la sabbia. Nessuno ha risposto, compresa la Mancini che stava finendo di mangiare. Terlizzi si è innervosito, di scatto ha preso la pentola e ha seppellito i resti di cibo. La Mancini lo ha subito rintuzzato: “Ma che hai? Mi pari un po' troppo nervoso. Non capisco la tua sparata nei miei confronti. A me non si può proprio dire niente visto che faccio sempre tutto. Stavo mangiando, non sentivo il peso di dovermi sbrigare a fare delle cose”. Franco ha replicato: “Stai facendo un casino per niente, mi dava fastidio il cattivo odore e ho risolto”. Ma Alessia ha insistito: “Hai fatto uno scatto d’ira immotivato, che non mi è piaciuto, stavo ancora mangiando un cetriolo e non mi devo sbrigare a fare la buca”. Terlizzi ha capito l’antifona (cioè la nomination) e ha chiesto scusa: “Ho sbagliato il tono, mi dispiace, abbracciami”. La naufraga è rimasta sorpresa e non ha potuto far altro che sorridere e contraccambiare il gesto di pace.