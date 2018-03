Isola dei Famosi, Cipriani scansafatiche: i naufraghi in guerra con l’ex pupa

Il gruppo contro Francesca Cipriani, la naufraga più sfaticata dell’Isola dei Famosi. Da tempo i naufraghi di Playa Dos lamentano che non si impegna ed è una scansafatiche, ma Jonathan è insorto e ha esortato il gruppo a dirglielo in faccia: “Dovete parlarle, lei non ha la minima idea di non essere apprezzata”.

Così l’hanno chiamata intorno al fuoco e Marco Ferri ha iniziato a sfogliare il dizionario: “Ti volevamo parlare perché abbiamo notato che durante il giorno facciamo tante cose che servono anche a te e te invece sei un po’ egoista”, “Egoismo? Io non lo sono, ragazzi, ieri mi avete abbracciato! Un giorno mi dire amore, grazie e sorridete e il giorno dopo mi criticate. No, non mi piace quest’atteggiamento”.

Bianca Atzei sbotta: “Tu pensi di essere utile per il gruppo?”, “Quello che posso fare, faccio”. Tocca ad Alessia Mancini bacchettare: “Tutti pensiamo che potresti fare di più. L’abbiamo visto con le prove. La prima volta dell’elicottero non ci riesci, la seconda sì. Stiamo cercando di spronarti perché pensiamo che tu ti dia per vinta troppo presto e invece hai le potenzialità per fare tutto quello che facciamo noi. Non ti manca nulla”. Amaurys stempera i toni: “Non è un attacco personale, è una discussione costruttiva per migliorare” e la Cipriani: “Se la metti così, è già diverso, così l’accetto” e Jonathan: “Apprezza che le persone te lo dicano in faccia e non alle spalle. Nessuno vuole ferirti, te lo diciamo in maniera carina e garbata”.

Il giorno dopo c’è la prova per diventare peor e mejor e Francesca Cipriani è automaticamente la peggiore dopo 3 secondi (tocca con le mani la ciotola dell’acqua posta sul capo), allo spareggio per il migliore vanno Amaurys e Alessia Mancini. Nino commenterà: “In due mesi non ha fatto niente, adesso cerca di rendersi disponibile” e poi scivolone grammaticale della Cipriani: “Mi sta IMPARANDO a fare il fuoco”.

Intanto Simone Barbato ha già dimenticato Elena Morali, l’ex pupa che vive in un isolotto vicino insieme a Rosa Perrotta. Franco Terlizzi li stuzzica: “Se mai dovessi vincere la prova del mejor manderei voi due su isla bonita così procreate. Adesso che non c’è più Elena stai molto vicino alla Cipriani. Potrebbe nascere qualcosa”. A Simone brillano gli occhi al solo pensiero e lo dirà anche in confessionale: “Il mio rapporto con Francesca è sempre più roseo, è una persona che ha una bellissima interiorità e io sto benissimo con lei”. I due single trascorrono molto tempo insieme ad ascoltare i versi degli uccellini e la Cipriani sembra contenta: “Simone è molto simile a me. Mi ci rivedo nel suo essere genuino, nel suo essere vero”.