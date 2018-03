Lite Cipriani-Marini all’Isola dei Famosi, ecco perché l’ex pupa ha ragione

Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi, svela la verità sul catfight tra Valeria Marini e Francesca Cipriani durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi: “Ha ragione Francesca, la Marini ha mentito”.

La naufraga aveva accusato la Marini, prossima all’arrivo in Honduras, di averla fatta piangere e di averla cacciata durante una puntata di “Casa Signorini”, programma web. E così chi meglio di Alfonso Signorini poteva dire come si erano svolti i fatti?

“La verità devo dirla. Valeria è stata ospite a Casa Signorini per due mesi, durante una puntata ha visto che c’era la Cipriani, ha sbottato e ha detto ‘o me, o lei’. La Marini pretendeva che Francesca se ne andasse, questo è vero. Io non ho voluto, allora sono andato dalla Cipriani e le ho detto ‘tu allora non stare qui in salotto, stai in cucina con lo chef e io verrò da te in disparte e ti intervisterò in cucina’. Quindi confermo quello che ha detto la Cipriani, Valeria ha smentito, ma ha raccontato una bugia, perché è veramente accaduto quello che ha raccontato. La Cipriani c’era rimasta così male che si è messa a piangere”. Insomma, nemmeno la Marini è amica delle donne.